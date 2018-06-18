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Подписан Меморандум о сотрудничестве между «Казахфильмом» и белорусской киностудией

18.06.2018 09:36   669   0

В рамках первого в истории кинофестиваля стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был подписан меморандум о сотрудничестве в области кинематографии и развития культурных связей между АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова, в лице вице-президента киностудии Даурена Абдыхамитова и Национальной киностудией «Белорусьфильм», в лице генерального директора Владимира Карачевского.

Подписание Меморандума направлено на проработку вопросов совместного кинопроизводства. Кроме того, в меморандуме обозначены и другие направления сотрудничества - такие, как оказание содействия в организации технологических процессов кинопроизводства, оказания содействия в продвижении и дистрибуции кинопродукции, а также стажировка для специалистов в области кинематографии.

Комментируя подписание соглашения о сотрудничестве, вице-президент киностудии «Казахфильм» Даурен Абдыхамитов отметил, что это событие станет важным шагом в укреплении дружбы и развития кинематографа двух стран.

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В конкурсной программе кинофестиваля стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, примут участие 23 киноленты, среди них две казахстанские картины – исторический фильм «Алмазный меч» режиссера Рустема Абдрашова и картина «Маленький принц нашего города» режиссера Талгата Теменова. В общей сложности, зрителям предстоит увидеть свыше 60 кинолент.

Прижизненный post mortem

Кроме того, в рамках фестиваля зрители смогут посмотреть другие картины производства киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова, среди которых: военная драма «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева и фильм «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова.

Лучшие работы предстоит определить жюри, которое состоит из 12 профессионалов. Его председателем стал известный китайский продюсер Хань Саньпин. Стоит отметить, что известный казахстанский режиссер, продюсер Сергей Азимов также вошел в состав жюри основного конкурса.

Награждать участников будут в таких номинациях, как: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также особый приз жюри.

Фото пресс-службы АО «Казахфильм»

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