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Порядка 4 тысяч зрителей посетили ГАТОБ имени Абая во время гастролей «Астана Опера»

19.02.2018 14:34   673   0

Прославленный балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра завершил гастроли театра «Астана Опера» на сцене ГАТОБ имени Абая, которые проходили с 10 по 18 февраля. За этот период 3 965 зрителей посетили спектакли столичной труппы.

Гастрольный тур «Астана Опера» в Алматы вызвал большой резонанс не только среди публики, но также в ведущих средствах массовой информации. И, конечно же, такое важное для культурной жизни событие не пропустили деятели культуры и искусства Алматы, а также аким города Алматы Бауыржан Байбек.

17 и 18 февраля публике Южной столицы представили балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери». И снова в зале аншлаг, радость зрителей постепенно сменяется легкой грустью, ведь сегодня последнее выступление балетной труппы на сцене ГАТОБ имени Абая.

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«Мы с нетерпением ждали «Собор Парижской Богоматери», билеты купили за три недели до начала спектакля. Раньше этот балет мы могли посмотреть только в Интернете, выезжать за границу нет возможности, а здесь такая удача – гастроли труппы «Астана Опера» с потрясающей программой. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству театра за то, что в гастрольный репертуар включили именно эти постановки», - отметила зрительница Анастасия Гончарова.

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Партию Квазимодо представили обладатель гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан и заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков. В роли прекрасной Эсмеральды выступили заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева и Мадина Басбаева.

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«Астана опера» представила «Абая» в Алматы

«Это абсолютно разные балерины, и у каждой была своя Эсмеральда. Сравнивать артисток в техническом мастерстве – нет смысла, обе были хороши. Но актерски эту главную женскую партию они выражали каждая по-своему: Мадина Басбаева передала характер героини с большой страстью, шестнадцатилетняя беззаботная цыганка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала. Айгерим Бекетаева нашла в своей Эсмеральде еще нежность и чуткость, которые умело сочетала с необычайным девичьим пылом. Роль Квазимодо прекрасно исполнили обладатель гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан и заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков. Думаю, «полетность» прыжков и техника Бахтияра Адамжана сейчас находится на уровне мировых артистов. Его поддержки и виртуозное актерское мастерство впечатлили весь зал. Удачно создали образ Фролло лауреаты международных конкурсов Арман Уразов и Серик Накыспеков. Верилось в то, что их Архидьякон – герой отрицательный, и получился он довольно однозначным, каким и видел его В. Гюго. Капитан королевских стрелков Феб в исполнении лауреатов международных конкурсов Олжаса Тарланова и Еркина Рахматуллаева выглядел очень уверенно. В каждом жесте и взгляде артистов читалась надменность, а налет нарциссизма самовлюбленного Феба не вызывал у публики ничего, кроме безжалостности к этому персонажу. Впечатления очень хорошие от спектакля. Я рада, что к нам приехал театр «Астана Опера», это большое удовольствие посмотреть такой прекрасный балет в таком качественном исполнении. Безусловно, это большая заслуга Народной артистки России, художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой. Отдельно хочется подчеркнуть работу дирижера-постановщика Армана Уразгалиева, музыка сложная, но при этом оркестр звучал профессионально, чисто, музыканты демонстрировали хороший уровень», - поделилась впечатлениями любитель балета Меруерт Шадиева.

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Спектакль на сцене ГАТОБ имени Абая представили таким же, каким создал его в 1965 году легендарный французский хореограф Ролан Пети. Постановка «Астана Опера» в точности воспроизводит его хореографию (балетмейстер-постановщик – Луиджи Бонино), сценографию Рене Алльо (ее перенес в столичный театр Жан-Мишель Дезире), а художник по костюмам Филипп Бино воссоздал костюмы знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана.

«От всего коллектива «Астана Опера» выражаю благодарность за теплый прием руководству ГАТОБ имени Абая и лично директору театра Аскару Исмаиловичу Бурибаеву. Мы были очень рады подарить праздник высокого искусства алматинской публике. Для всех наших артистов выступать в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая - одного из самых красивых и легендарных театров не только Алматы, но и Казахстана - было большой честью. Ведь стены этого театра хранят богатейшую историю, на его священной сцене выступали великие артисты, заложившие традиции оперного и балетного искусства Казахстана», - сказал директор ГТОБ «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

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Гастроли состоялись в рамках программы президента РК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

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Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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