Порядка 4 тысяч зрителей посетили ГАТОБ имени Абая во время гастролей «Астана Опера»

Прославленный балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра завершил гастроли театра «Астана Опера» на сцене ГАТОБ имени Абая, которые проходили с 10 по 18 февраля. За этот период 3 965 зрителей посетили спектакли столичной труппы.

Гастрольный тур «Астана Опера» в Алматы вызвал большой резонанс не только среди публики, но также в ведущих средствах массовой информации. И, конечно же, такое важное для культурной жизни событие не пропустили деятели культуры и искусства Алматы, а также аким города Алматы Бауыржан Байбек.

17 и 18 февраля публике Южной столицы представили балет Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери». И снова в зале аншлаг, радость зрителей постепенно сменяется легкой грустью, ведь сегодня последнее выступление балетной труппы на сцене ГАТОБ имени Абая.

«Мы с нетерпением ждали «Собор Парижской Богоматери», билеты купили за три недели до начала спектакля. Раньше этот балет мы могли посмотреть только в Интернете, выезжать за границу нет возможности, а здесь такая удача – гастроли труппы «Астана Опера» с потрясающей программой. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству театра за то, что в гастрольный репертуар включили именно эти постановки», - отметила зрительница Анастасия Гончарова.

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Партию Квазимодо представили обладатель гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан и заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков. В роли прекрасной Эсмеральды выступили заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева и Мадина Басбаева.

«Это абсолютно разные балерины, и у каждой была своя Эсмеральда. Сравнивать артисток в техническом мастерстве – нет смысла, обе были хороши. Но актерски эту главную женскую партию они выражали каждая по-своему: Мадина Басбаева передала характер героини с большой страстью, шестнадцатилетняя беззаботная цыганка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала. Айгерим Бекетаева нашла в своей Эсмеральде еще нежность и чуткость, которые умело сочетала с необычайным девичьим пылом. Роль Квазимодо прекрасно исполнили обладатель гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан и заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков. Думаю, «полетность» прыжков и техника Бахтияра Адамжана сейчас находится на уровне мировых артистов. Его поддержки и виртуозное актерское мастерство впечатлили весь зал. Удачно создали образ Фролло лауреаты международных конкурсов Арман Уразов и Серик Накыспеков. Верилось в то, что их Архидьякон – герой отрицательный, и получился он довольно однозначным, каким и видел его В. Гюго. Капитан королевских стрелков Феб в исполнении лауреатов международных конкурсов Олжаса Тарланова и Еркина Рахматуллаева выглядел очень уверенно. В каждом жесте и взгляде артистов читалась надменность, а налет нарциссизма самовлюбленного Феба не вызывал у публики ничего, кроме безжалостности к этому персонажу. Впечатления очень хорошие от спектакля. Я рада, что к нам приехал театр «Астана Опера», это большое удовольствие посмотреть такой прекрасный балет в таком качественном исполнении. Безусловно, это большая заслуга Народной артистки России, художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой. Отдельно хочется подчеркнуть работу дирижера-постановщика Армана Уразгалиева, музыка сложная, но при этом оркестр звучал профессионально, чисто, музыканты демонстрировали хороший уровень», - поделилась впечатлениями любитель балета Меруерт Шадиева.

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Спектакль на сцене ГАТОБ имени Абая представили таким же, каким создал его в 1965 году легендарный французский хореограф Ролан Пети. Постановка «Астана Опера» в точности воспроизводит его хореографию (балетмейстер-постановщик – Луиджи Бонино), сценографию Рене Алльо (ее перенес в столичный театр Жан-Мишель Дезире), а художник по костюмам Филипп Бино воссоздал костюмы знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана.

«От всего коллектива «Астана Опера» выражаю благодарность за теплый прием руководству ГАТОБ имени Абая и лично директору театра Аскару Исмаиловичу Бурибаеву. Мы были очень рады подарить праздник высокого искусства алматинской публике. Для всех наших артистов выступать в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая - одного из самых красивых и легендарных театров не только Алматы, но и Казахстана - было большой честью. Ведь стены этого театра хранят богатейшую историю, на его священной сцене выступали великие артисты, заложившие традиции оперного и балетного искусства Казахстана», - сказал директор ГТОБ «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

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Гастроли состоялись в рамках программы президента РК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.