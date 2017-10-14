«Салют-7»: записки с мертвой станции

История покорения космоса становится популярной. Весной на экраны вышел фильм Дмитрия Кисилева «Время первых», где рассказывалось о первом выходе человека в космос и об аварии на борту «Восхода-2». Спустя полгода вышла история космической станции «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.

Как и «Время первых», «Салют-7» основан на реальных событиях. Более того, фильм был готов выйти в прокат 12 апреля – ко дню космонавтики, но проиграл первенство в прокатной сетке «Времени» и вышел только сейчас. Впрочем, от этого он не стал хуже.

Итак, в основу сюжета лег полет Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на потерявшую управление космическую станцию «Салют-7». И надо признать, что история эта заслуживает внимание хотя бы потому, что то, что сделали в 1985 году космонавты на борту станции «Салют-7», до сих пор называют самой сложной технической операцией, проведенной в космосе.

Собственно сюжет: в результате встречи с метеоритом ЦУП теряет связь с орбитальной станцией «Салют», летящей в беспилотном режиме. Итогом этой ситуации может стать бесконтрольное падение 20-тонной махины. Куда? А никто не знает куда… Соответственно надо срочно принимать какое-то решение. В принципе можно сбить станцию ракетой, что с энтузиазмом предлагают военные. Но это затормозит космическую программу как минимум лет на 10 (осколки станции разнесут все находящиеся поблизости спутники). Вариант номер два – отправить на станцию экипаж и на месте определиться, что с ней делать (восстановить или столкнуть в Тихий или Индийский океан).

В Алматы проходят Дни казахстанского документального кино

Разумеется, наиболее предпочтителен второй вариант, но он приходит в голову не только советскому, но и американскому руководству: авария прекрасный повод заполучить вражеские технологии. Чтобы спасти «Салют» и честь советской космонавтики, на станцию отправляют двух лучших космонавтов – командира-пилота Владимира Федорова (Владимир Вдовиченков) и инженера Виктора Алехина (Павел Деревянко).

В реальности станция «Салют-7» находилась в режиме автоматического полета, то есть летала без космонавтов, с октября 1984 года. В феврале 1985-го она перестала выходить на связь. Пока в ЦУПе ломали голову, что с ней делать, американский шаттл «Челленджер», стоящий на старте на мысе Канаверал, получил задание доставить станцию на Землю.

Сегодня эта идея выглядит бредом, но тогда обсуждалась на полном серьезе. «Челленджер», совершив разведывательный полет к «Салюту», вселил в американцев уверенность: взять русскую станцию на абордаж реально. В состав экипажа был включен француз Патрик Бодри. Его дублер Жан-Лу Кретьен летал на «Салют-7» в 1982-м - Бодри тогда был его дублером. Оба знали станцию досконально.

Тайны ханского гарема

Но ни отдавать «Салют», ни бросать его на орбите не входило в планы советского руководства. Было принято решение отправить к станции пилотируемый корабль. На подготовку космонавтов отвели всего три месяца. Опытный Владимир Джанибеков был назначен командиром, в напарники себе он взял бортинженера Виктора Савиных. Оба приступили к тренировкам.

Стартовали 6 июня 1985 года на корабле «Союз Т-13». Обнаружили в безвоздушном пространстве «Салют-7», виртуозно состыковались, проникли внутрь. Наладили работу солнечных батарей, запустили все системы. Станция была спасена.

Это если в двух словах. На деле воспоминаний хватило на целую книгу - «Записки с мертвой станции» Виктора Савиных и сегодня читаются как увлекательный триллер.

Однако, в отличие от «Времени первых», фильм Клима Шипенко менее биографичен. Режиссер не стесняется хорошенько разбавить реальные факты художественным вымыслом. В частности, имена главных героев изменены. Вместо маленькой дочки у одного космонавта и беременной жены у второго оба они отцы вполне взрослых девиц (дочери Джанибекова и Савиных на момент полета учились с старших классах). Да и в отличие от Владимира Федорова, Владимира Джанибекова не отстраняли от полетов, он вернулся с орбиты только в июле 1984 года и должен был пройти медицинскую комиссию на предмет возможного участия в новом полете. Да и в ходе ремонта никаких форс-мажоров в виде пожара не происходило, и проявлять героизм в киношном смысле слова никому не пришлось.

В Алматы прошла премьера документального фильма «Ұста» («Мастер»)

В общем, как отметил в одном из интервью Владимир Джанибеков, «из этой истории сначала сделали детектив «Битва за «Салют». Теперь вот блокбастер сняли. Но это кино не про нас. Слишком много неуемной фантастики и куча технических ляпов».

Тем не менее «додуманные» фрагменты делают фильм несколько драматичнее, что идет ему только на пользу. В итоге герои «Салюта», получаются совершенно человечными. Близкими. Понятными. Их мало волнует противостояние с США и истерия военных чинов. По-настоящему их интересуют вещи, о которых не так уж часто задумывается человек на Земле,— воздух и тепло. И кадры, где замерзшие космонавты в пуховых шапках (подлинная деталь – шапки перед полетом связала жена Виктора Савиных и настояла на необходимости взять их с собой), в минуты отдыха пьют водку из грелки (тоже подлинная деталь) получились действительно живыми. Как вымышленная беседа в открытом космосе над сломанным датчиком…

Помимо этого подкупает короткая вводная часть. Собственно на Земле мы проведем совсем немного времени: режиссер легкими штрихами представит персонажей, наметит их задачу, противостояние с США и – в космос. А вот «космические» съемки восхищают. Особенно если смотреть фильм в IMAX 3D. Конечно жанр не допускает слабых спецэффектов. И съемочная группа переносит зрителей в космос, где станция «Салют» парит над Землей, где в невесомости верх не отличается от низа, а вода не растекается по полу, а собирается в летающие капли. Безумно красив рассвет и северное сияние, как их видят космонавты. В общем, уже только ради этого фильм стоит посмотреть.

Резюмируя все вышесказанное, «Салют-7» — современная картина с качественными спецэффектами и внятно изложенными событиями. С отличным юмором, который появляется редко, но в нужный и подходящий момент. Без пафоса, зато со всем возможным уважением к будничному подвигу покорителей космоса. И с потрясающе красивой картинкой.