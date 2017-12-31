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Самые кассовые фильмы уходящего года

31.12.2017 17:00   902   0

Кинокритики могут хвалить или ругать. Высказывать свое мнение, к которому, несомненно, прислушиваются. Но… Что бы ни говорили кинокритики,  в первую очередь кинокомпании интересует мнение зрителя. Прежде всего потому, что зритель голосует самым действенным способом – собственным кошельком.

50 место заняли «Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (сборы $142,3 млн, бюджет $100 млн).

На 40 строчке разместилась «Собачья жизнь» Лассе Халльстрёма (сборы $196,2 млн, бюджет $22 млн).

Тридцатку самых кассовых фильмов замыкает «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, который собрал в прокате $258,2 млн (бюджет $150 млн). 

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После успешного выхода первой части фильма «Бизнес по-казахски», который вплоть до выхода комедии «Брат или Брак» возглавлял с...

А вот 21 место занял «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймса фоули со сборами в $380,9 млн (бюджет $55 млн), опередив в том числе «Сплит» М. Найта Шьямалана (сборы $278 млн, бюджет $9 млн),  «Обитель зла: Последняя глава» Пола У. С. Андерсена (сборы $312 млн, бюджет $40 млн), «Убийство в Восточном экспрессе» Кеннета Браны (сборы $312,3 млн, бюджет $55 млн),  «Три икса: Мировое господство» Ди Джея Карузо (сборы $346 млн, бюджет $85 млн).

Бизнес по-казахски и в Америке бизнес по-казахски

20 строчку занял анимационный фильм «Тачки 3» Брайана Фи (сборы $383,7 млн, бюджет $175 млн).

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На 19 разместились суперагенты «Kingsman: Золотое кольцо» Мэттью Вона (сборы $395,4 млн, бюджет $104 млн). 18 место заняла «Мумия» Алекса Куртцмана (сборы $409 млн, бюджет $125 млн). На 17 месте оказалась «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза (сборы $490,6 млн, бюджет $150 млн), на 16 – мультфильм «Босс-молокосос» Тома  МакГрата (сборы $498,9 млн, бюджет $125 млн). Места с 15 по 11 заняли соответственно мультфильм «Тайна Коко» Ли Анкрича и Эдриана Молина (сборы $505 млн), «Дюнкерк» Кристофера Нолана (сборы $525,5 млн, бюджет $100 млн), «Конг: Остров черепа»  Джона Вот-Робертса (сборы $566,6 млн, бюджет $185 млн), «Трансформеры: Последний рыцарь» Майкла Бэя (сборы $605,4 млн, бюджет $217 млн) и «Логан»  Джеймса Мэнголда (сборы $616,7 млн, бюджет $97 млн).

Турецкие кинематографисты предложили «Казахфильму» поработать над совместными проектами

И, разумеется, самая захватывающая борьба развернулась в первой десятке.

Замыкает десятку саммых кассовых фильмов года клоун Пеннивайз.  Фильм «Оно» Андреса Мускети собрал  в прокате $698 млн при бюджете всего в $35 млн.

Девятую строчку занял неунывающий Джек Воробей. Простите, капитан Джек Воробей. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга собрали $794,8 млн. Бюджет картины составил $230 млн.

Принцесса амазонок  Дианой  отвоевала  восьмую позицию.  «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс заработала $821,8 млн (бюджет $149 млн).

Божественные разборки принесли своим создателям седьмое место рейтинга. Видимо зрителей впечатлила новая стрижка Тора. И, разумеется, обаяние Локки. «Тор: Рагнарёк» Тайки Вайтити собрал $847 млн (бюджет $180 млн).

Жан Тапин дебютирует в опере «Травиата»

Команда безбашенных инопланетян - землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот  - обосновалась на шестом месте. К этому результату «Стражи Галактики. Часть 2» Джемса Ганна пришли с бокс-офисом $863,5 млн (бюджет $200 млн).

Нетерпеливый Питер Паркер разгромив Стервятника возглавил пятерку лидеров. «Человек-паук: Возвращение домой» Джона Уоттса заработал  $880 млн при бюджете в $175 млн.

На четвертое место ворвалась джедайская сага. Эту позицию фильм занял буквально за пару недель проката. Его результаты на 30% слабее, чем у второй недели седьмого эпизода, но на 40% лучше, чем у второй недели прошлогоднего спин-оффа «Изгой-один». Еще пара свежих рекордов: «Последние джедаи» — самый кассовый фильм 2017 года в Швеции и Дании. «Звездные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона на сегодняшний день собрали в прокате $953,3 млн, грозя потеснить сложившуюся на данный момент тройку самых кассовых фильмов года.

Вставший на путь истинный Грю в компании миньонов  забрался почти на самую вершину рейтинга.  «Гадкий Я 3» Кайла Балды, Пьера Коффана и Эрика Гуильона принес  третье место и $1,033 млрд.

Обойдя конкурентов на повороте второе место занял «Форсаж 8» Ф. Гэри Грея.  $1,235 млрд.

А безусловным лидером проката стала прекрасная сказка о любви, алой розе, гордом Чудовище и доброй Красавице. Любимая многими диснеевская сказка «Красавица и Чудовище», «оживленная» Биллом Кондоном заработала рекордные в этом  году $1,263 млрд при бюджете в $160 млн. 

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  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
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