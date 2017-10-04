Шедевры музея им. Кастеева в октябре можно будет увидеть бесплатно

В рамках празднования 25-летнего юбилея компании «Астана Моторс» открывает двери одного из лучших музеев Казахстана, обеспечивая бесплатный вход для посетителей. Весь октябрь жители и гости Алматы смогут познакомиться с экспозицией музея имени Абылхана Кастеева бесплатно.

«Мы страстные любители изобразительного искусства и искренне убеждены, что у казахстанского искусства есть огромный потенциал. Во всем мире крупные компании проводят дни открытых дверей в лучших музеях мира. Мы хотим продолжить эту традицию! Мы верим в искусство Казахстана!», - Нурлан Смагулов, президент компании «Астана Моторс».

За время акции тысячи казахстанцев смогут посетить постоянные экспозиции музея, а также провести удивительные и интересные семейные выходные, вместе с популярными автомобильными брендами компании – еженедельно в творческой мастерской музея будут проходить специальные тематические мастер-классы.

В дань уважения к музею Нурлан Смагулов подарил в коллекцию изобразительного искусства картину американского поп-арт-художника Энди Уорхола «Джеки Кеннеди». Первая леди Америки, ставшая таким же символом послевоенной гламурной жизни США как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, была одним из самых любимых персонажей классика поп-арта, посвятившего ей серию своих произведений. Энди Уорхол точно сумел передать в своей работе ее элегантность и тонкий стиль. Он нарисовал несколько портретов Джеки. Жаклин ассоциировалась у него с американской мечтой. Картина создана в технике трафаретной печати, причем в качестве трафаретов служили изображения Уорхола, нарисованные им от руки. Работа в серебристой шелкографии особенно изящна. Она была приобретена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в мае 2014 г.

«Заложники»: свободы ради?

Напомним, что в 2017 году «Астана Моторс» исполняется 25 лет. В честь этого юбилея, компания в течение всего года проводит ряд социальных и благотворительных мероприятий. На протяжении многих лет компания реализует ряд программ социального инвестирования, оказывая помощь в развитии культуры, искусства, образования и спорта.