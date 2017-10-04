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Шедевры музея им. Кастеева в октябре можно будет увидеть бесплатно

04.10.2017 16:30   343   0

В рамках празднования 25-летнего юбилея компании «Астана Моторс» открывает двери одного из лучших музеев Казахстана, обеспечивая бесплатный вход для посетителей. Весь октябрь жители и гости Алматы смогут познакомиться с экспозицией музея имени Абылхана Кастеева бесплатно.

«Мы страстные любители изобразительного искусства и искренне убеждены, что у казахстанского искусства есть огромный потенциал. Во всем мире крупные компании проводят дни открытых дверей в лучших музеях мира. Мы хотим продолжить эту традицию! Мы верим в искусство Казахстана!», - Нурлан Смагулов, президент компании «Астана Моторс».

За время акции тысячи казахстанцев смогут посетить постоянные экспозиции музея, а также провести удивительные и интересные семейные выходные, вместе с популярными автомобильными брендами компании – еженедельно в творческой мастерской музея будут проходить специальные тематические мастер-классы.

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Последний фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» получил множество хвалебных отзывов, был отмечен на Берлинском кинофестивале и пол...

В дань уважения к музею Нурлан Смагулов подарил в коллекцию изобразительного искусства картину американского поп-арт-художника Энди Уорхола «Джеки Кеннеди». Первая леди Америки, ставшая таким же символом послевоенной гламурной жизни США как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, была одним из самых любимых персонажей классика поп-арта, посвятившего ей серию своих произведений. Энди Уорхол точно сумел передать в своей работе ее элегантность и тонкий стиль. Он нарисовал несколько портретов Джеки. Жаклин ассоциировалась у него с американской мечтой. Картина создана в технике трафаретной печати, причем в качестве трафаретов служили изображения Уорхола, нарисованные им от руки. Работа в серебристой шелкографии особенно изящна. Она была приобретена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в мае 2014 г.

«Заложники»: свободы ради?

Напомним, что в 2017 году «Астана Моторс» исполняется 25 лет. В честь этого юбилея, компания в течение всего года проводит ряд социальных и благотворительных мероприятий. На протяжении многих лет компания реализует ряд программ социального инвестирования, оказывая помощь в развитии культуры, искусства, образования и спорта.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    12

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    19

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    33

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    100

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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