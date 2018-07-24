Синтетическая любовь

«Зои» - новая картина Дрейка Доримуса - это фильм о чувствах, об отношениях, об ответственности, о страхе одиночества… О том, что такое вообще эти ваши чувства. Что такое любовь? Ее можно синтезировать? И будет ли она тогда настоящей?

Дрейк Доремус – режиссер своеобразный. Меня его творчество заинтересовало около 10 лет назад в 2009 году, когда мне на глаза случайно попался его фильм «Лунный Пирог». Потом были «Полной грудью» и «Равные». В «Равных» меня потрясло совершенно гармоничное сочетание фантастики и мелодрамы. В «Зои» Доремус продолжил эксперименты в этом жанре.

Мир будущего. Человечество боится одиночества и ищет идеальных отношений. Вот только поиски направлены не на поиск гармонии и развитие себя. Зачем, если есть новейшие технологии, позволяющие построить любовь с гарантией?

Собственно разработкой таких технологий и занимается лаборатория, в которой работают Коул (Юэн Макгрегор) и Зои (Леа Сейду). Причем исследования идут в нескольких направлениях. Первое – любая пара может прийти, ответит на ряд вопросов и получить вердикт от умной машины, насколько их отношения гармоничны. В процентном соотношении. Второе – волшебная таблетка «Бенисол», которая подстегивает выработку определенных гормонов и позволяет на пару-тройку часов погрузится в состояние влюбленности. И третье – Коул и Зои занимаются созданием идеальных партнеров. Синтетиков. Роботов, наделенных искусственным интеллектом и умеющих чувствовать.

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Их последнее детище – Эш (Тео Джеймс) – синтетик, способный любить. Правда сама Зои в эту любовь не верит, считая ее искусственной. До тех пор, пока не узнает, что она тоже синтетик. Самый удачная разработка Коула…

Вообще, тема создания искусственного интеллекта и взаимоотношений его с человеком уже не нова. Те же вопросы, к примеру, ставились перед зрителем в «Бегущем по лезвию» (что нисколько не удивляет, после титров «От студии Ридли Скотта»). Однако Дрейку Доримусу вновь удается показать привычную картинку с нового ракурса. Он рассматривает их с позиции чувств. Причем, «Зои» поднимает такое количество интересных тем, которого хватило бы на создание нескольких качественных кинокартин. И ведь режиссер отнюдь не поверхностен. Доримус тщательно препарирует эмоции своих героев, демонстрируя их зрителю, но при этом не делая выводов.

Итак, тема первая – любовь в таблетках. Вот вроде бы благо – всегда можно вернуть ощущение первой любви, освежить, так сказать, чувства и отношения. Но вот в чем парадокс, зачем тогда вообще нужны отношения? Над которыми еще и работать надо. Иначе, увы, никак. Ни сейчас, ни в будущем. А тут все просто – любой случайный партнер на пару часов становится самым любимым. Главные герои с головой окунаются в этот чувственный марафон. Вот только что остается потом?

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Тема вторая - могут ли нолики и единички – программный код - превратиться в настоящие чувства и эмоции? Сначала Зои и Коул уверены, что нет. Во всяком случае, именно так Зои отвечает Эшу. То есть, если вам одиноко, то вот вам возможность получить идеального партнера – красивого, верного и любящего. Эрзац. Зато никакого одиночества. И тут уж каждый человек решает для себя, нужен ли ему такой заменитель.

И вот все меняется. Зои узнает, что она синтетик. То есть ее чувства к Коулу просто программный код… Но ведь для нее это чувства. Живые. Настоящие. Вообще, отношения между Коулом и Зои — проблема отречения и принятия. Чем дальше они заходят, тем запутаннее становятся — Коул не может абстрагироваться от мысли, что он создал Зои, тогда как Зои борется с собой и Коулом за право считаться полноценным человеком. Отсюда вытекает резонный вопрос — каким образом общество должно принять синтетиков равными себе, если сам создатель не может одушевить в своих глазах свое же творение? Имеет ли он основания считать чувства, возникшие между ними, искренними?

Или Эш… Созданный для того, чтобы дарить чувства. Безумно одинокий и неприкаянный. В отличие от Зои, Эш с первого дня знает о своем происхождении. Он преследует цель социализации и пытается найти свою половинку (всего лишь программа?), но понимая, что взаимности не будет, а саморазвития не хватает на то, чтобы оставаться приоритетным проектом, Эш решается на деактивацию. И незаметно исчезает. Потому что не нужен зрителю, который уже давно отдал свое внимание Зои и Коулу. Не нужен Коулу, забросившему проект. Не нужен Зои. В какой-то момент возникает вопрос, а зачем он вообще был нужен? А затем, что именно на примере Эша демонстрируется отношение общества к тому, что утрачивает актуальность.

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К слову актерский состав подобран просто блестяще. Работа Юэна МакГрегора, Леа Сейду и Тео Джеймса – это абсолютное погружение в мир эмоций своих персонажей.

Что касается картинки, то визуального фейерверка можете не ждать. «Зои» - кино философско-задумчивое не только по содержанию. Каждый кадр в нем выверен и наполнен некоей эстетикой. Визуальный ряд чем-то напоминает «Равных» того же Доримуса. Только если в «Равных» бесчувственное общество утопает в серой дымке, то «Зои» затуманивает каждый кадр теплой гаммой оттенков — а как еще визуализировать нежность?

В общем, «Зои» - хорошее, качественное авторского кино, понятное всем и каждому. Неспешное. Задающее много вопросов и дающее время найти на них ответы. Если вы поклонник философских размышлений о смысле существования, то вам сюда. Если вам просто нравятся ванильные мелодрамы, то, думаю, тоже будет интересно (в конце концов, можно просто наблюдать за развитием отношений главных героев и не задумываясь о вечном).

Фото: kinopoisk.ru