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Сможет ли Алматы стать азиатским Голливудом?

05.10.2017 17:15   282   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

На V Международном инвестиционном форуме «Almaty Invest 2017» впервые за все годы существования был поднят вопрос кинематографии. Своим видением развития киноиндустрии в Казахстане поделились ТВ-продюсер, продюсер телеканала  MTV Ричард Корам, режиссер и продюсер Рашид Нугманов, продюсер Танги Деран,  генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин и продюсер Еранар Курмашев.

Ключевой тематикой форума стало построение экономики будущего, основанной на новых драйверах роста экономики города.  На сегодняшний день Казахстан можно назвать лидером кинопроизводства в Центральной Азии, не в последнюю очередь благодаря наличию крупнейшей в регионе киностудии «Казахфильм».  

Согласно исследованию казахстанского кинорынка, проведенного компанией «Невафильм» кинорынок  Казахстана показывает стабильный рост: растет количество кинотеатров и растет количество национального контента. В  2015-12016 годах доля филмьов, произведенных в Казахстане составила 11%, на 21% (12,97 млн зрителей) выросла посещаемость кинотеатров Казахстана, а соответственно на 21% (13,32 млн тенге)выросли и их кассовые сборы.

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Кроме того, Олег Березин отметил высокую долю концентрации кинодистрибьюторов: 93% рынка занимают три ведущих дистрибьютора. И это тоже высокий потенциал роста для развития независимой дистрибьюции.  Крупнейшим кинорынком Казахстана является Алматы. Здесь сосредоточена практически половина кинотеатров Республики и практически 50% посещаемости приходится также на долю Южной столицы.

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«Алматы остается кинематографическим центром Казахстана и для инвестиционного развития города здесь большие возможности. Особенно они связаны с тем, что мы стоим на пороге новой – четвертой – промышленной  революции, а она затронет и кинорынок.  Это то, что мы называем киноиндустрия 4.0,  а именно тотальная цифровизация всего кинематографического процесса, ведет за собой создание цифровых кинофабрик и платформ. И здесь у Алматы большие возможности.  Причем это не только технологическое, но и творческое и креативное развитие. А в Алматы сосредоточие не только кинематографического, но и человеческого потенциала. И конечно надо отметить, что здесь большую роль играет запускаемая в стране государственная программа «Цифровой Казахстан». Она как раз очень тесно связана с этой парадигмой цифровой киноиндустрии», - отметил Олег Березин.

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«На нашу киноиндустрию, наконец, начали обращать внимание частные инвесторы и этот момент нельзя упускать. Его надо использовать для развития отечественного кино»,  - считает продюсер Ернар Курмашев.

При грамотном развитии, киноиндустрия может благотворно повлиять и на другие отрасли экономики.

В частности, сделать страну более привлекательной для туристов. К примеру, после съемок «Властелина колец» и «Игры престолов» поток туристов в Новой Зеландии увеличился на 50%. А Алматы и Алматинская область богата на самые разные природные ландшафты, что может быть привлекательно для западных киностудий.

«Поскольку я являюсь продюсером фильмов и занимаюсь постпродакшеном, могу сказать, что в Алматы, то мы сможем сделать здесь потрясающие вещи. У вас есть природа. У вас есть страсть», - отметил Танги Деран, подтвердив свое мнение снятым в Казахстане роликом, обработанным казахстанскими же специалистами.

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Говоря об этом, господин Деран подчеркнул, что для того, чтобы привлечь западные киностудии в Казахстан, очень важно наличие местных квалифицированных специалистов в виде операторов, осветителей, монтажеров и прочих специалистов. «Если в Казахстане будет  высоколассная команда, которая будет востребована, она наряду со съемочными локациями сможет привлечь киностудии, а соответственно и инвестиции».

Впрочем, для  съемок зарубежного кино в Казахстане, а также казахстанского кино в копродукции с зарубежным студиями, по мнению Рашида Нугманова,  необходимо создать кинокомиссию.

«Алматы обладает уникальными природными ресурсами. Об этом говорят много и часто. Но разговоры так и остаются разговорами. Я считаю, что пора переходить к делу. Причем уже сегодня и сейчас, не ожидая милостей от природы и принятия нового закона о кино. Во всем мире кинокомиссии в подавляющем числе основываются мэриями. Это не частные компании, а государственно предприятие, которое призвано обеспечить приезжающим съемочным группам весь спектр услуг по поиску локаций, кастингу, связям с местными компаниями, творческому персоналу, логистикой проживанием и всем прочим. За 25 лет независимости в Казахстане такая комиссия так и не появилась. И она должна быть создана. Сейчас Алматы – центр очень широкого региона: с одной стороны это страны СНГ, с другой наш огромный сосед на востоке Китай, рынок которого развивается колоссальными темпами. А есть еще Индия, Сингапур…

Но для того, чтобы это сотрудничество осуществилось, необходимо внедрить международные стандарты. А не ту полулюбительскую импровизацию, которая есть у нас сейчас. А для этого – еще раз повторю – при поддержке акимата необходимо создать комиссию».

Причем создание кинокомиссии – это только первый шаг: «Второй шаг – это прямое взаимодействие с международной ассоциацией кинокомиссионеров.  Оно, прежде всего,  дает доступ ко всем коллегам во всем мире. Разумеется надо участвовать во всех значимых кинофестивалях.

И еще один шаг – развитие инфраструктуры. У нас есть очень красивый Чарынский каньон. Но одно дело, когда туда для съемок едет фотограф, а совсем другое – съемочная группа числом около 200 человек. Согласитесь, ежедневно доставлять туда-обратно вертолетом нерентабельно. Значит, необходимо организовать некие мобильные отели. Такие технологии тоже есть».

Еще одной ключевой обязанностью кинокомиссии господин Нугманов считает обучение и подготовку кадров. Тех самых, о необходимости которых ранее говорил и Танги Деран: «Создание квалифицированных кадров – того, чего у нас не хватает. К примеру «Меломан» регулярно дублирует фильмы на казахский язык. Для этого голоса записываются здесь, а сводить это все приходится ехать в Англию. Потому что у нас нет сертифицированных на этом уровне студий перезаписи.  И пока у нас не будет собственной сильной студии постпродакшена, дубляж тоже не будет развиваться».

К  сожалению, формат мероприятия, а точнее, его временные рамки, не позволили обсудить поднятые вопросы подробнее, но основные направления развития киноиндустрии были озвучены. И остается надеяться, что они останутся, как сказал Рашид Нугманов, не просто разговорами.

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    18

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