Танцевальная новелла «Спящие»: почему в мире, где миллиарды людей - ты один?

Репетиционный процесс в течение 2-х месяцев интриговал алматинцев, и вот, наконец, близится долгожданный час премьеры. Театр танца BLOCKBUSTER и Константин Дихнов представил премьеру танцевальной новеллы «Спящие».

Это танцевальное шоу погрузит зрителей в необычную атмосферу созерцания, а органичная игра артистов на время отвлечет от проблем внешнего мира, суеты и забот.

Танцевальная новелла «Спящие» повествует о подростке, который пришел в театр на спектакль. Но, по стечению необычных обстоятельств, из зрительного зала он попадает в незнакомое место, где встречает, мягко говоря, странного субъекта, да еще и в компании четырех спящих людей. У них завязывается диалог, и мальчику становится все любопытнее, куда он попал, зачем, и кто этот человек, называющий себя "Светлячком"? Но чем больше он получает ответов, тем больше появляется вопросов. Чем же все закончится? Найдет ли мальчик ответы? И кто на самом деле этот «Светлячок»?

Танцевальная новелла «Спящие» рассказывает не о каком-то конкретном человеке, она о каждом из нас и обо всем, что нас окружает. Что бы сказала душа человеку, если бы могла говорить? Постановщики спектакля задались именно этим вопросом, а еще многими другими. Почему подменены ценности? Почему мы готовы продать свое время за материальные блага? Почему мы никому не интересны без «грязного белья»? Почему наше мнение лишь пустой звук? Почему деньги стоят дороже, чем человеческая жизнь? И, наконец, почему в мире, в котором миллиарды людей - ты один?

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