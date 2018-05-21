Валюта нал
USD 327.50 328.30
RUB 5.30 5.33
EUR 391.50 393.00
Валюта бирж
USD/KZT
328.31
+0.000%
EUR/KZT
386.62
+0.000%
RUB/KZT
5.27
+0.000%
EUR/USD
386.62
+0.000%
EUR/CHF
386.62
+0.000%
EUR/JPY
386.62
+0.000%
GBP/USD
442.63
+0.000%
USD/CHF
328.31
+0.000%
USD/JPY
328.31
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.31 386.62 5.27
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1032
-0.033%
Жилье Астана
1005
-0.016%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Танцевальная новелла «Спящие»: почему в мире, где миллиарды людей - ты один?

21.05.2018 13:05   261   0

Репетиционный процесс в течение 2-х месяцев интриговал алматинцев, и вот, наконец, близится долгожданный час премьеры. Театр танца BLOCKBUSTER и Константин Дихнов представил премьеру танцевальной новеллы «Спящие».

Это танцевальное шоу погрузит зрителей в необычную атмосферу созерцания, а органичная игра артистов на время отвлечет от проблем внешнего мира, суеты и забот.

Танцевальная новелла «Спящие» повествует о подростке, который пришел в театр на спектакль. Но, по стечению необычных обстоятельств, из зрительного зала он попадает в незнакомое место, где встречает, мягко говоря, странного субъекта, да еще и в компании четырех спящих людей. У них завязывается диалог, и мальчику становится все любопытнее, куда он попал, зачем, и кто этот человек, называющий себя "Светлячком"? Но чем больше он получает ответов, тем больше появляется вопросов. Чем же все закончится? Найдет ли мальчик ответы? И кто на самом деле этот «Светлячок»?

25 мая стартует 27-й Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жас канат»...
Один из самых авторитетных и уважаемых музыкальных проектов страны пройдет на лучшей столичной сцене – во Дворце Мира и Согласия с 25 по 27 мая....

Танцевальная новелла «Спящие» рассказывает не о каком-то конкретном человеке, она о каждом из нас и обо всем, что нас окружает. Что бы сказала душа человеку, если бы могла говорить? Постановщики спектакля задались именно этим вопросом, а еще многими другими. Почему подменены ценности? Почему мы готовы продать свое время за материальные блага? Почему мы никому не интересны без «грязного белья»? Почему наше мнение лишь пустой звук? Почему деньги стоят дороже, чем человеческая жизнь? И, наконец, почему в мире, в котором миллиарды людей - ты один?

25 мая стартует 27-й Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жас канат»

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, правильно ли поступил Казахстан, отказавшись от ядерного оружия?
  • 1. Да, мы показали всем странам приверженность миру

  • 2. Да, ядерное оружие – это зло

  • 3. Нет, нас перестали бояться

  • 4. Нет, в геополитике кто сильнее, тот и прав

  • 1. Да, мы показали всем странам приверженность миру
    538

  • 2. Да, ядерное оружие – это зло
    263

  • 3. Нет, нас перестали бояться
    135

  • 4. Нет, в геополитике кто сильнее, тот и прав
    537

Цифра дня
815 млн
человек
в мире страдают от сильного голода
Цитата дня
(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное