Турецкие кинематографисты предложили «Казахфильму» поработать над совместными проектами

Турецкие кинематографисты посетили киностудию «Казахфильм» имени Ш.Айманова в рамках «Недели турецкого кино», которая проходит в Алматы с 23 по 27 декабря. На встрече деятелей кино двух стран была обсуждена возможность съёмок совместных проектов.

«Я очень рад познакомиться с вами и с киностудией. У нас общая история, общая культура и, вообще, нас многое объединяет. У нас есть такие личности как Ходжа Ахмет Яссави, Короглы, Коркыт ата. Они гордость всего тюркского народа и свою жизнь посвятили созиданию, призывали людей к миру и согласию. И вот о таких личностях мы должны снять фильмы. Мы должны объединить наши силы в создании таких масштабных проектов. Сняв фильмы о них, мы покажем всему миру, что тюркский народ – мирный народ», - сказал известный турецкий режиссер Онер Кылыч.

Представители «Казахфильма» организовали турецким гостям в лице режиссера Онера Кылыча, продюсера Ахмета Едебали, режиссера Мустафы Угура Ягджыоглу и журналиста Бедира Ачара экскурсию по территории киностудии и познакомили с производственными возможностями.

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В завершение встречи стороны обменялись сценариями к предполагаемым совместным проектам.

В последнее время «Казахфильм» активно развивает совместное кинопроизводство с зарубежными партнёрами в целях снижения нагрузки на бюджет (все проекты осуществляются на условиях совместного финансирования) и выхода на международные кинорынки: с большим успехом прошёл в прокате российско-казахстанский фильм «28 панфиловцев», недавно вышел в прокат совместный с Индией проект «Love you family», в завершающей стадии находится совместный казахстанско-американский фильм «Амре» (об Амре Кашаубаеве), в съёмочном периоде – казахстанско-китайский проект «Композитор» (об истории Си Синхая и Бахытжана Байкадамова), также на днях министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и генеральным директором российского АО «Первый канал» Константином Эрнстом было пописано соглашение о совместном производстве двух новых проектов: об истории Центральной Объединённой киностудии (ЦОКС работала в Алма-Ате в 1941-1944 годах) и о становлении новой столицы Казахстана – Астаны.