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Уникальная выставка портретов открылась в музее им. Кастеева

24.02.2018 17:24   667   0

В Государственном музее РК им. Кастеева открылась выставка «Портреты неизвестных русских художников XVIII-XIX вв.». Она представляет 40 произведений живописи безымянных авторов, многие из которых либо давно не экспонировались, либо показаны впервые

Собранные в одном зале, они демонстрируют этапы становления и развития русского портрета, образы представителей различных сословий – от императора до старика-нищего, от княжны – до купчихи. Для портретов этого времени, помимо сложностей в атрибуции авторства, проблематично и само опознание модели. Основной состав этой коллекции сформировался в 1935-1936 годах, когда в только что образованную Казахскую национальную художественную галерею стали поступать предметы искусства из различных музеев – Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Семипалатинского краеведческого музея.

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Широко известны имена выдающихся русских художников XVIII века – А. Андропова, И. Аргунова, Ф. Рокотова, Д. Левицкого В. Боровиковского. XIX век прославили своими портретами О.Кипренский, К.Брюллов, В.Тропинин, В.Перов, И. Крамской, И. Репин, В.Серов… Но рядом с ними работала целая плеяда художников, чьи имена затерявшиеся в истории, по разным причинам остались неизвестными. Среди них были и провинциальные художники, крепостные мастера-самоучки. Они, как правило, не подписывали свои работы. Их произведения оставались в дворянских дворцах и усадьбах, купеческих домах… И только после национализации частных семейных коллекций стали достоянием музейных собраний.

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XVIII век справедливо называют «золотым веком русского портрета». К концу XVIII века русский портрет по своему высокому уровню качества сравнялся с современными ему мировыми образцами. Русские художники быстро осваивали европейские достижения в живописи и демонстрировали свое мастерство в передаче индивидуальных особенностей портретируемого, материальных характеристик предметного мира (портреты Екатерины II, Павла I, М. Сперанского, В. Кокоревой и др.). XIX век характеризуется демократизацией искусства. В портретном жанре появляются новые герои – представители мелкого дворянства, купечества, мастеровые, нищие, одинокие старики…

На выставке представлен так называемый камерный портрет. Для него характерны небольшой размер, отсутствие пафосности, темный нейтральный фон, погрудное или поясное изображение фигуры, как правило, трехчетвертной поворот головы.

Выставка продлится приблизительно до 11 марта 2018 года.

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