В Алматы открылся археологический музей под открытым небом

В Алматы презентовали археологический музей под открытым небом «Боралдайские сакские курганы». Курганы являются памятником раннего железного века.

История местности, где расположен современный Алматы, насчитывает более 28 000 лет. Благодаря мягкому климату, плодородной почве и обилию воды, эти земли никогда не пустовали, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Предположительно с X века до н. э. здесь появились крупные кочевые племена – саков, затем уйсуней, которых сменили тюрки. Доказательствами их пребывания являются многочисленные курганы – сакральные захоронения и небольшие поселения, которые можно увидеть воочию по всему городу.

Боралдайские сакские курганы - единственный сохранившийся на территории Алматы памятник раннего железного века. Он находится в Алатауском районе города, между реками Большая Алматинка и Боралдай, недалеко от аэропорта. Здесь находится древний некрополь, история которого насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Археологический комплекс состоит из 47 сакских и уйсуньских курганов, самый крупный возвышается на высоту 14 метров и достигает в диаметре более 100 метров. Наиболее древние курганы датируются VI в. до нашей эры.

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В ходе проведения аэрофотосъемок для создания 3D-карты Боролдайского могильника, был обнаружен уникальный объект – курган (к слову, самый большой из 47 имеющихся) возведенный на огромной, квадратной насыпи – стилобате. С восточной стороны на стилобат можно было подняться по специально насыпанному пандусу. Исследование этого загадочного памятника еще предстоит провести, однако уже сейчас археологами высказывается предположение, о том что это древний храм посвященный авестийскому божеству – Митре.

Парк «Боралдайские Сакские Курганы» включает в себя два главных объекта - курган в разрезе и макет древнего сакского жилища, в котором посетители могут ознакомиться с бытом номадов. К примеру, они могут увидеть солнечные часы, которые использовались для определения времени и реконструированный ткацкий станок.

Аналогом реконструкции кургана стало иссыкское погребение сакского война – «Золотого человека». Модель «Царского» сакского кургана имитирует процесс раскопок – четверть сооружения «вырезана», и вы сможете увидеть архитектуру кургана: два слоя так называемого «каменного панциря», земляную насыпь и погребальную камеру. Сама погребальная камера отделена стеклом, за которым можно увидеть имитацию погребального инвентаря – керамическую и деревянную посуду, оружие и т.п.

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Курган имеет вид «слоенного пирога» - сначала закладывалась погребальная камера, затем поверх укладывался слой грунта, затем укладывался слой камней – т.н. «каменный панцирь». Он служил тому, что не позволял грунту расплыться, придавал конструкции устойчивость. Грунт и камни чередовались, укладываясь в несколько слоёв. Благодаря такой технологии курганы дошли до наших дней почти в первозданном виде.

В погребальную камеру закладывался инвентарь: горшки и посуда в которых была еда и питье, оружие, различные бытовые предметы. По всей видимости, эти предметы символизировали достаток в загробной жизни.

«Археологический комплекс под открытым небом «Боралдайские Сакские Курганы» - это важнейший исторический памятник, о котором долгое время даже не подозревали. Он был открыт в 2006 году во время авиасъемки для моделирования 3D-карты. В настоящий момент он вошел в единый реестр туристических объектов Алматы и Алматинской агломерации, которых насчитывается более 30 000. Историческая ценность этого архитектурного памятника привлекает как внутренних, так и иностранных туристов», - отметила Камила Лукпанова, директор ТИЦ Visit Almaty.

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Эксперты отмечают, что памятник до настоящего времени сохранил свой культурный и природный ландшафт, избежав застроек и разрушений. Недавно парк «Боралдайские сакские курганы» был внесен в общенациональный список сакральных объектов в рамках проекта «Сакральная география Казахстана». Кроме того, планируется предложение по включению археологического комплекса в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.