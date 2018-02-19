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В Алматы открывается вторая лаборатория программы инклюзивного театра «Действие буквально»

19.02.2018 14:40   530   0

В Алматы на площадке малой сцены театра ARTиШОК стартует новая лаборатория программы инклюзивного театра «Действие буквально» для людей с ментальными особенностями.

В феврале занятия в рамках лаборатории продлятся с 20 по 28 число.

Организатором программы «Действие буквально» стал международный фестиваль исполнительских искусств «Откровение» при поддержке Фонда Сорос – Казахстан. Программа «Действие буквально» рассчитана на полгода и проходит в несколько этапов.

В период с февраля по апрель 2018 года лаборатория под кураторством театрального режиссера из Санкт-Петербурга Бориса Павловича будет адресована людям с ментальными нарушениями. Год назад на фестивале «Откровение» Павлович уже проводил мастер-класс на взаимодействие для алматинских театральных актеров и людей с аутизмом и синдромом Дауна.

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На текущем этапе лаборатории, помимо практических занятий с Борисом Павловичем, в программе «Действие буквально» 27 февраля состоится лекция московского театроведа и культуролога Лизы Спиваковской «Театр непрофессионалов: реальность и перспективы». 28 февраля будет организован открытый урок-репетиция, куда будут приглашены театральные специалисты, руководители и кураторы фондов, а также зрители, которые смогут увидеть, чему научились участники на данном этапе лаборатории.

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Лаборатория под кураторством Бориса Павловича продолжится в марте и апреле. «Действие буквально» завершится созданием первого в Казахстане инклюзивного спектакля, премьера которого ожидается в 2019 году.

Финальный показ work in progress куратор и участники лаборатории представят 29 апреля 2018 года.

Напомним, что в декабре 2017 года и январе 2018 года в Алматы проходила первая лаборатория проекта «Действие буквально», в которой принимали участие алматинцы с нарушениями слуха и зрения, которые вместе с профессиональными актерами прошли несколько тренингов у приглашенных педагогов из России.

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Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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