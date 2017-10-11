В Алматы проходят Дни казахстанского документального кино

В Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялось открытие Дней казахстанского документального кино, проводимых при поддержке Министерства культуры РК и Фонда Первого Президента – Елбасы.

Перед началом мероприятия, на котором собрались творческая интеллигенция, а также студенты творческих ВУЗов, руководитель ТПО «Документальных фильмов и кинолетописи кино» киностудии «Казахфильм» Асет Ерназаров вручил режиссеру фильма «13 километров» Владимиру Тюлькину специальный приз «За воплощение образа жизнеутверждающего героя», который он получил на ХХVІІІ Открытом фестивале документального кино «Россия» (прошёл 1 по 5 октября в Екатеринбурге).

«В течение двух месяцев, каждую среду, в кинозале Фонда Первого Президента – Елбасы будут проводиться премьерные показы документальных фильмов, снятых как мэтрами казахстанской документалистики, так и молодыми режиссерами. В связи с тем, что документальное кино не идёт в прокате, это будет уникальная возможность ознакомиться с работами отечественных документалистов последних двух лет по актуальным вопросам современного Казахстана», - сказал Асет Ерназаров.

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Дни казахстанского документального кино открылись показом трёх документальных лент молодых режиссеров – фильмами «Потому что люблю», «Гармония оттенков» и «Наири», производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Также, в рамках мероприятия пройдут премьерные показы документальных фильмов, созданных на киностудии: «Казахский ренессанс. Жумат Шанин» (режиссер А.Каменский), «Казахский танец» (режиссеры Г.Насыров, А.Садыкова), «В поисках веры» (режиссер А.Байгожина), «Алтын Эмель» (режиссер О.Белялов), «13 километров» (режиссер В.Тюлькин), «Пацаны зовут его Батя» (режиссер А.Ахметжанова), «С чего начинается Родина» (режиссер Е.Бектуров). Все фильмы будут представлять режиссеры-постановщики, а также представители творческих групп.