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В Алматы прошел первый в Казахстане тематический парад платформ – «Пора парада»

24.12.2017 13:52   1164   0

В первом алматинском независимом параде участвовали более сорока городских гражданских сообществ. Платформы объединили единомышленников по 9 основным направлениям: «Вело-сообщество», «Особые люди», «Настольные игры», «Детство», «Материнство», «Спорт», «Художники», «Зоозащита». И отдельная платформа, как поздравление с днем рождения от Южной столицы — Северной, — «20 лет Астане!».

Маршрут торжественного шествия пролегал от Государственного академического театра оперы и балета имени Абая по улице Панфилова – на площадь «Астана». Дистанция небольшая, но нагруженная смыслами. ГАТОБ как символ старой Алматы, культурной столицы – это старт, начало Независимости, начало пути длиной в 26 лет. А конечная точка – площадь «Астана», символ столицы, празднующей в этом году свое 20-летие, символ нового современного Казахстана.

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«Пора парада» – совместный проект Акимата города, Управления туризма и внешних связей Алматы и креативного агентства FUNK. Герои парада – это энтузиасты, люди с активной жизненной позицией, которые каждый день своей жизни тратят на позитивные изменения, на решение практических вопросов. Их деятельность обычно связана с помощью в таких чувствительных для общества сферах. Реабилитация инвалидов и включение их в нормальную социальную и профессиональную жизнь, реабилитация матерей, ведь женщина за время декрета теряет связи и профессиональную включенность, защита братьев наших меньших — все эти важные вопросы, на которые у городских властей не всегда есть подходящий инструментарий и знания «изнутри».

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Городские гражданские сообщества показывают слабые, но важные для горожан места. И эта та самая обратная связь с властями. Благодаря деятельности сообществ взяты под контроль вопросы организации социального, то есть бесплатного досуга и спорта для детей, нашли поддержку центры развития для обычных и особенных малышей, появились площадки для творческой реализации молодежи, на особом контроле властей города теперь вопросы отлова бездомных животных... Если говорить официальным языком, то сообщества по сути и составляют ту дорожную карту «Города для людей».

Нужно отметить, что тема развития и вовлечения горожан в работу городских сообществ поднималась на фестивале Art Energy Almaty в Трамвайном Депо в сентябре этого года. Целью осеннего фестиваля было первоначальное знакомство в масштабах города представителей городской администрации, городских сообществ и представителей бизнеса. Достойная цель, поэтому идея Парада была поддержана Акиматом Алматы и Управлением по туризму и внешним связям «на ура».

Парад сообществ, как и положено был парадом «хендмейд»: платформы, костюмы и маски — все было сделано своими руками. Глубокие смыслы с намеренно «наивным» воплощением подчеркивают главную идею активных горожан — «чтобы делать большие дела, не обязательно иметь большие деньги». Дизайн платформ — это коллаборация художников, дизайнеров и собственно городских гражданских сообществ, которые продумывали, как через иллюстрацию, через символы показать идею сообществ, их смысл, их деятельность.

В Алматы стартовал инклюзивный проект «Действие буквально»

 «Своими руками менять город, своими руками наполнять культурное пространство – это главная идея нашего парада городских сообществ – активные и неравнодушные меняют мир к лучшему! Не все готовы сразу идти волонтерить, лично включаться в проблемы. Мы понимаем, что на такие изменения в головах нужно время. Но если не пришло еще время дел, начните с поделок! Работа для общего веселья – она объединяет!», - отметила директор фестиваля и креативного агентства Funk Майра Измайлова.

Взрослые и дети, участники, волонтеры, зрители и случайные прохожие — всех зафестивалило в танцы, ролевые игры, квесты, конкурсы, мастер-классы по созданию масок, битвы на картонных мечах!

Среди присоединившихся к параду горожан провели конкурс на лучший костюм!

Путевку в жаркие страны за костюм совы получила Фатьянова Анастасия. Приз самой креативной участнице парада вручала лично директор туристического агентства ARDAK TRAVEL Татарова Земфира.

Второе место присудили Айдаре Хайыржан. Она получила сертификат на 10 тысяч тенге от издательства «Аруна» и пазл с видами Алматы.

В Алматы открылась выставка Петра Фролова

Третье место заняла семья Евдокименко. Они получили сертификат на 3 тысячи тенге от издательства «Аруна», конструктор «Ракета» и пазл с видами Алматы.

Самым маленьким участникам Парада и конкурса вручили поощрительные призы.

А вечером на площади зажгли самую необычную авангардную елку, под которой встали в «хоровод» картонные собаки, птицы, воины... И это не новогодние костюмы, это символы сообществ, собравшихся сегодня на площади! Настоящих крыльев человеку не дано, но чтобы что-то менять здесь и сейчас, достаточно и картонных!

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  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
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  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    93

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    115

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
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  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
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