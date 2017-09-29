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В Алматы прошла отчетная встреча ректора КНК им. Курмангазы Жании Аубакировой с общественностью

29.09.2017 22:37   269   0

На базе Назарбаев Университета состоялась встреча Ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Народная артистка РК, профессор Жания Аубакирова  на базе Назарбаев Университета  с общественностью, посвященная итогам работы консерватории.

Встреча прошла во исполнение указа Главы государства Нурсултана Назарбаева «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

На встрече присутствовали руководители национальных компаний, депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, ректоры вузов РК, профессора и студенты Назарбаев Университета и других ведущих вузов столицы, общественные деятели.

В ходе встречи ректор КНК им. Курмангазы Жания Аубакирова поведала об итогах работы Консерватории в 2016-2017 учебном году, о достижениях и планах на следующий учебный год.

«Не пасуй – легализуй!»...
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Консерватория имени Курмангазы имеет 70-летнюю историю. Студенты и выпускники вуза выступают как в Казахстане, так и на всемирно известных сценах. ВУЗ сотрудничает с Лондонским симфоническим оркестром, Парижской консерваторией музыки и танца, Лондонской Королевской академией музыки, Музыкальным Университетом имени Шопена, МГК имени Чайковского и многими другими центрами искусства.

«Не пасуй – легализуй!»

«Успехи, которые сегодня сопутствуют Консерватории имени Курмангазы, это успех не одного года работы, - отметила Жания Аубакирова. – Это успех десяти, двадцати лет работы. Благодаря всей этой работе теперь мы можем выходить на новый уровень качества. В прошлом году мы впервые прошли международную аккредитацию. Увеличивается и количество концертов».

Также на встрече вниманию публики был презентован документальный фильм о фортепианном искусстве и артистической деятельности Жании Аубакировой, посвященный 30-летию ее творческой деятельности, созданный при поддержке Фонда «Samruk-KazynaTrust».

В ходе встречи были продемонстрированы и самые яркие фрагменты прошедших Гала-концертов, проводившихся в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017».

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