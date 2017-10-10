В Алматы прошла премьера документального фильма «Ұста» («Мастер»)

В киноклубе Ермека Турсунова при Национальной библиотеке РК состоялась премьера документального фильма «Ұста» («Мастер»), созданного киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Документальная лента посвящена жизни и творчеству известного мастера прикладного искусства, члена Союза художников и дизайнеров Казахстана и СССР, pаслуженного деятеля Казахстана, педагога, этнодизайнера Даркембая Шокпарулы. Режиссер картины – Миргалым Есиркепов.

В мероприятии приняли участие родные и близкие Даркембая Шокпарулы, его ученики, а также съемочная группа картины и представители киностудии «Казахфильм».

«Во-первых, что подвигло меня взяться за фильм о Даркембае Шокпарулы, разумеется, прежде всего, его – личность, как человека открытого, смелого, неотступно идущего к своей цели. Цели не только освоения и развития своего мастерства, а гораздо большей – сохранить традиции и передать их своим ученикам, подрастающему поколению мастеров. Во-вторых, с советских времен и до сих пор декоративно-прикладное искусство остается где-то на втором плане, рядом с более молодыми видами изобразительного искусства. Моя первая профессия – художник прикладного искусства. И для меня был интересен внутренний мир мастера, который выражался не только в его обыденной работе, художественной обработке материалов, в его мастерстве сохранять их естественную красоту, но и в его поэтической душе, в которой он пронес ту самую, тонкую и такую земную любовь к древнему традиционному искусству казахов», - сказал режиссер картины Миргалым Есиркепов.

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Стоит отметить, что документальный фильм «Ұста» был запущен в производство в конце прошлого года. Основные съемки картины прошли в селе Акши Алматинской области, где до последних дней проживал герой картины и где обосновал свою мастерскую. Там же находится музей прикладного искусства имени Даркембая Шокпарова, созданный его сыном. Также съемки прошли в поселке Казатком Енбекшиказахского района, где родился и вырос мастер.