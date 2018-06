В Алматы состоялось открытие шоурума бренда AYA by DK

В Южной столице появилась частичка солнечного Лос-Анжелеса. Aya by DK - это эксклюзивный бренд одежды американского дизайнера Dina Kabdolla, который на американском рынке существует более 5 лет и известен среди звезд кино и музыки

Основателем бренда AYA by DK является наша соотечественница Дина Кабдолла. Дизайнер живет и работает в Лос-Анджелесе. Наряды Дины очень полюбили американские селебрити. В образах AYA by DK блистали светская львица Paris Hilton, певицы Bebe Rexha, Rachel Platten и Billie Eilish, звезда фильма «Черная пантера» Sydelle Noel, а участницы грелз-бэнда Fifth Harmony для съемок видеоклипа выбрали стильные луки из коллекции Дины. Кроме того, в мае 2018 года с большим успехом прошел показ коллекции AYA by DK на Каннском кинофестивале.

Теперь и алматинские модники смогут подобрать себе наряды как у мировых звезд. На открытие шоурума в Алматы приехала основатель бренда Дина Кабдолла . Дизайнер рассказала о своем детище и представила гостям fashion-вечера коллекцию, созданную специально для Казахстана. А помогли ей в этом казахстанские селебрити и популярные блогеры, которые приняли участие в эксклюзивном модном показе AYA by DK.

