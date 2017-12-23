В Алматы стартовал инклюзивный проект «Действие буквально»

В Алматы прошло первое занятие в рамках лаборатории инклюзивного проекта «Действие буквально». Проект, который пройдет в два этапа, организован международным фестивалем исполнительских искусств «Откровение» Его итогом станет создание инклюзивного спектакля, показ которого состоится в 2018 году.

Инклюзивные спектакли (их еще называют интегральными или просто особыми) – это спектакли, где вместе с профессиональными актерами или без них играют люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), иначе говоря, актеры с такими заболеваниями, как синдром Ушера, глухота, слепота, синдром Дауна, аутизм, ДЦП.

Причем, как показывает мировая практика, искусство для людей с особенностями может быть не только терапией, но и профессией

В южной столицы с декабря 2017 года по февраль 2018 будет работать лаборатория совместно с Ассоциацией деятелей инклюзивного искусства из Москвы. Ведущие театральные специалисты в области инклюзивного театра из стран СНГ и дальнего зарубежья будут проводить практические мастер-классы для людей с нарушениями по зрению и слуху, а также рассказывать руководителям общественных фондов о международном опыте работы инклюзивного театра.

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С февраля по апрель для людей с ментальными нарушениями пройдет лаборатория с лекциями и мастер-классами под кураторством театрального режиссера Бориса Павловича. В это же время будет показан открытый урок-репетиция, где участники смогут продемонстрировать то, чему научились за период творческих поисков.

На первом занятии можно было понаблюдать, как профессиональные артисты алматинских театров (ARTиШОК, Бункер, DramCom, Театр соседей, KELT, ТЮЗ имени Мусрепова), а также актеры кино учатся взаимодействовать на сцене со слабовидящими и слабослышащими. Ведущая мастер-класса - Лариса Никитина, «Инклюзион центр», Москва.

Есть у программы и более глобальные задачи - развитие профессионального инклюзивного театра и системы образования для актеров с разными возможностями. И немаловажны здесь участие зрителей, реакция города - от принятия нового театра зрителем зависит счастливая актерская судьба людей с особыми нуждами. А они при поддержке существующих театров и профессиональных актеров готовы искать новые формы, играть на сцене вместе с уже состоявшимися артистами.

«Мы надеемся создать новое сообщество профессионального инклюзивного театра, в котором будут созданы качественные театральные постановки и сделаны междисциплинарные театральные проекты. Наша общая задача сегодня - дать возможность соотечественникам с инвалидностью на равных участвовать в культурной жизни. Рассказать о программе, поддержать начинание, то есть ходить на такие спектакли, чтобы эти актеры были заняты не только в постановках в интернатах или разовых праздниках, а чтобы в Казахстане появился инклюзивный профессиональный театр как постоянно действующий институт. Чтобы наша страна стала государством с равными возможностями для всех», - отметила. инициатор программы директор Международного фестиваля исполнительских искусств «Откровение» Ольга Султанова.

И да пребудет с тобой сила