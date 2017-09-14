В Алматы стартовали съемки комедийной драмы «Инстаграмщица»

Производством картины занимается компания «Дом Культуры» Production, продюсеры Куат Садыков, Дархан Тастанов, Максат Мамраимов.

Фильм, главную роль в котором исполняет Анара Батырхан, рассказывает о жизни самой успешной инстаграмщицы Айнуры @ainura_official. Всё у девушки прекрасно: рекламные контракты на её страничке с миллионом подписчиков, полный холодильник суши, верные подружки и любимый парень…

Но однажды аккаунт @ainura_official взламывают, и привычный мир девушки рушится.

Зрителям предстоит узнать, сможет ли Айнура преодолеть все неприятности, вернуть свою прежнюю жизнь и любовь.

В полнометражной картине «Инстаграмщица» зрителей ждёт развитие истории полюбившихся персонажей из скетчкома "Q-елi". В расширенной версии компанию актрисе Анаре Батырхан составят казахстанские медийные персоны, популярные в социальной сети благодаря своему оригинальному и смешному контенту.

В картине примут участие Гульнара Сабитова (Россия), Тулепберген Байсакалов, Куат Садыков, Шарип Серик, Улбосын Шалкарова, Айым Сейтметова, Максат Мамраимов, Абунасыр Сериков, Ерболат Толегенов, Нурлан Батыров, Алмас Бекболат, Камалия Байтулеуова, Семён Махов и другие.

«Оно»!

«Инстаграмщица» - дебютный фильм режиссёра Арыстана Каунева, известного зрителям по фильмам «Бизнес по-казахски», «Брат или Брак», сериалу «Городские легенды», скетчкому "Q-елi" и новогоднему шоу «Навстречу мечте», где он выступил в качестве автора этих сценариев.

Съемки комедии «Инстаграмщица» продлятся до начала октября. Выход в прокат запланирован на весну 2018 года.