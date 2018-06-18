В Алматы выставили портрет музы Диора

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка одной картины «Портрет Музы Диора» из частной коллекции Берлина Иришева, проживающего в Париже

Портрет принадлежит кисти постимпрессиониста Leon Zeytline. Художник в 1908 году закончил Московское училище живописи и в 1909 эмигрировал во Францию. Особое внимание художник уделяет моде тех времен. Большую славу художнику принесла выставка Bons Baisers de Paris анонимного коллекционера, которая проходила в 2017 году в музее Fournaise. После этой выставки полотна художника выросли в цене.

В 1950-х годах на одной из своих работ художник изобразил любимую музу Кристиана Диора – легендарную модель Аллу Ильчун. История нашей соотечественницы во Франции началась не так успешно, как можно представить. Юная Алла при переезде в Париж зарабатывала мытьем посуды во французском ресторане. Возможность встретиться с талантливым, а позже знаменитым кутюрье Кристианом Диором выпала совершенно случайно, когда подруга Аллы попросила заменить ее на примерке. Диор запомнил девушку, характеризуя ее «иератической, немного загадочной». Ателье кутюрье лишь набирало популярность, когда он ангажировал на работу юную красавицу. Аллу он называл своей главной музой и считал, что именно она приносит ему удачу. Алла сумела создать образ - эталон «кошачьи глаза» для своих коллег и последователей. И именно благодаря ей мир познал знаменитый на сегодняшний день макияж глаз со стрелками. Муза была знаменита не только благодаря своим восточным корням, но и тонкостью талии. На протяжении всей своей карьеры талия Аллы варьировалась от 47 до 49 см (без корсета), тем самым пропагандируя моду на тонкую талию.

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Благодаря своим задаткам, Алла Ильчун очень быстро стала топ-моделью. В 50-е годы красавица с казахскими корнями диктовала французским звездам эстрады и кино, в каких нарядах им нужно выходить в свет. Часто платье, в котором Алла дефилировала на вечернем показе, уже утром отправлялось к дивам вроде Марлен Дитрих или Эдит Пиаф, которые хотели следовать законодательнице мод и эталону элегантности.

Алле удалось продержать статус главной музы кутюрье на протяжении 20 лет, как не удавалось никому. Преемник Диора, Ив Сен Лоран был такого же мнения об Алле и продолжал сотрудничать с ней на протяжении следующих 10 лет после смерти Диора.

Это не просто картина, а целая эпоха об истории нашей соотечественницы, которая сумела удачно проявить свои качества и талант там, где им была потребность, в Париже. Приобретение этой картины нашим соотечественником и ее возвращение на Родину Аллы Ильчун является важным событием для казахстанцев.

Фото предоставлено пресс-службой ГМИ им. Кастеева