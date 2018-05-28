В опере «Травиата» состоится два дебюта: дирижера и певицы

Главный дирижер Большого театра Беларуси, заслуженный артист Украины Виктор Плоскина встанет за пульт Симфонического оркестра «Астана Опера» в спектакле Дж. Верди «Травиата». В партии Флоры Бервуа в этот вечер дебютирует солистка оперной труппы лауреат международных конкурсов меццо-сопрано Малика Минизини.

Знаменитая «Травиата зеркал» в постановке Брогхауза пройдет 30 мая на сцене Большого зала театра.

Востребованный маэстро Виктор Плоскина выступит на сцене столичного театра впервые. Он – главный дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, музыкальный руководитель Харьковского Национального Академического театра оперы и балета имени Н. Лысенко (Украина). Плотный гастрольный график маэстро включает многочисленные выступления на родине и за рубежом: в Австрии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Испании, Болгарии, Эстонии, России, Азербайджане и др. В числе наград В. Плоскины стоит отметить победу на II Международном конкурсе дирижеров им. С. Турчака (Киев). За постановку оперы «Набукко» Дж. Верди удостоен престижной Национальной театральной премии Беларуси, указом президента Украины ему был вручен орден «За заслуги» III степени. В обширном репертуаре дирижера – постановки многих оперных и балетных спектаклей, оратории, кантаты, симфонические произведения.

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В этот вечер на главной сцене театра состоится еще один дебют: солистка «Астана Опера» Малика Минизини готовится представить роль очаровательной куртизанки Флоры Бервуа. Исполнение прекрасной музыки великого композитора Джузеппе Верди – большая радость для артистки.

«Флора Бервуа – эффектная молодая женщина с сильным характером и яркой харизмой. Благодаря этим качествам она смогла добиться успеха в парижском высшем свете. Как близкая подруга Виолетты Валери, которая неизменно находится рядом и вращается в тех же кругах, Флора хорошо знает ее жизненные обстоятельства. И хотя это не очень большая партия, но значимая, поскольку в спектакле задействовано всего два женских образа. Здесь нет права на ошибку, нет продолжительного времени, чтобы раскрыться или распеться. С момента своего выхода на сцену, с первых нот необходимо находиться в отличной форме как с вокальной, так и с актерской точки зрения, правильно расставлять акценты во время пения», - сказала Малика Минизини.

На сцену Большого зала также выйдут ведущие солисты театра «Астана Опера». Заглавную партию Виолетты Валери исполнит лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «Курмет» Айзада Капонова, в роли Альфреда Жермона выступит заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов, образ почтенного главы семейства и преданного отца Жоржа Жермона воплотит заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, Гастон – Беимбет Танарыков, Аннина – Елена Ганжа, Маркиз д’Обиньи – Болат Есимханов, Барон Дюфоль – Евгений Чайников, Доктор Гренвиль – Шынгыс Расылхан, Джузеппе – Рамзат Балакишиев, Комиссионер – Нурлыбек Коспармаков.

«Черновик»: Скомканный лист

В основу либретто Франческо Мария Пиаве был положен роман А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Режиссер-постановщик – Хеннинг Брокгауз (Италия), художник-сценограф – Йозеф Свобода (Чехия), художник по костюмам – Джанкарло Колис (Италия). Симфонический оркестр и хор «Астана Опера», главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер – Наталья Кагадий.