В полуфинал конкурса Miss Virtual Kazakhstan вышли 142 красавицы

Почти 3000 девушек со всего Казахстана попытали счастья в отборочном этапе интернет-конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan - 2018 с призовым фондом в размере 6 млн тенге. По итогам народного голосования в полуфинал конкурса прошли 142 девушки. Каждая область Казахстана представила по десятке красавиц. В финале конкурса их останется 14

Конкурс Miss Virtual Kazakhstan проводится второй раз. Главная особенность этой гонки красоты в том, что подать заявку могла абсолютно любая девушка, старше 18 лет, без ограничения по росту, модельным параметрам, семейному положению. Так в конкурсе принимает участие известная спортсменка Турсынай КАБЫЛ, рост которой 120 см. Миниатюрную красавицу поддержал весь Костанай, откуда та родом. Сейчас Турсынай лидирует в своей группе. Конкурс также позволяет участвовать и замужним красавицам, в то время как это является одним из основных критериев отсева в традиционных конкурсах красоты.

«Настоящая красота не должна знать границ и ограничений. Мы призываем присоединиться к голосованию всех жителей Казахстана, ведь это единственный конкурс, где главная победительница выбирается исключительно народным голосованием», - рассказывает представитель дирекции конкурса Михаил Деревянов.

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Чтобы пройти отборочный этап, девушкам требовалось выставить в социальных сетях свою фотографию. Принимались как профессиональные фотографии, так и селфи, сделанные в домашних условиях. В итоге из каждой области республики в полуфинал вышли по 10 участниц, набравших наибольшее количество голосов.

Полуфинальное голосование началось 17 января в мобильном приложении inDriver. В течение двух недель жителям областей Казахстана предстоит решить, какая из полуфиналисток достойна представить их регион в финале конкурса, где останется 14 девушек.

Победительница конкурса получит титул Miss Virtual Kazakhstan - 2018, будет коронована эксклюзивной диадемой и награждена главным призом – автомобилем Nissan. Финальная церемония пройдет в городе Алматы в марте 2018 года.