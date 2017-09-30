«Заложники»: свободы ради?

Последний фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» получил множество хвалебных отзывов, был отмечен на Берлинском кинофестивале и получил приз «Кинотавра» за режиссуру. Картина повествует о попытке грузинской молодежи сбежать из унылой советской действительности, стремлении к свободе, за которую можно отдать все и даже больше…

Возможно, я окажусь в меньшинстве, но… У меня фильм оставил весьма тягостные впечатления. И отнюдь не по причине драмы, которая разворачивается на экране. Впрочем, давайте по порядку.

Резо Гигинеишвили хорошо известен зрителям в качестве режиссера фильмов, как «Жара», «Любовь с акцентом», «Без границ», «Без мужчин». Теперь он решил обратиться к непривычному для себя жанру криминальной драмы

Фильм основан на реальных событиях. 18 ноября 1983 года группа грузинской «золотой молодежи» села в самолет Тбилиси - Батуми и захватила его.

Они планировали захватить самолет, который летел из Тбилиси в Батуми и перенаправить его в Турцию, уверенные в том, что будут на борту одни. Однако с самого начала все пошло не так: объединили два рейса, вмешались погодные условия. Буквально в первые минуты полета, растерявшись и даже не объяснив пилотам своих требований, беглецы начала перестрелку.

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В результате перестрелки погибли несколько пассажиров и стюардесса. Террористы (а вы можете назвать их как-то иначе?) потребовали лететь в Турцию, однако пилоты, забаррикадировавшись в кабине, ни в какую Турцию не полетели, а посадили в самолет в Тбилиси, где его спустя несколько часов штурмовал спецназ. Захватчики были задержаны и по приговору суда все, кроме одной девушки, «отделавшейся» 14 годами заключения, получили высшую меру.

По словам господина Гигинеишвили, работа над фильмом шла около 7 лет. Четыре года из них писали сценарий. За это время были изучены сотни страниц уголовного дела и опрошены десятки свидетелей тех событий. Казалось бы, при таком роскошном материале, должно было получиться по-настоящему интересное и захватывающее кино. Но вместо этого, мы почти полтора часа смотрим интерпретацию событий ноября 1983-го. Причем весьма странную интерпретацию.

И дело даже не в сыром сценарии. Хотя, исходя из всех предпосылок, хотелось увидеть яркие характеры, интригу, наконец, драму. Но с этой точки зрения фильм получился никаким. Откровенно говоря, по-настоящему харизматичных героев так и не появилось. Более того, совершенно не понятно, что к этим событиям привело. Просто накачанные алкоголем дети грузинской элиты захотели независимости. Вот только непонятно независимости от кого?

«Не пасуй – легализуй!»

Видимо предполагается, что все, кто придет на фильм, уже знают эту историю, в противном случае зрителям «Заложников» едва ли будет понятно поведение беглецов. Герои фильма не объясняют своих поступков ни себе, ни другим, а режиссер отстраненно знакомит с реальными событиями

Не будем заострять внимание и на совершенно невразумительной подготовке сей операции (вместо того, чтобы, к примеру, обсудить, что будет, когда самолет приземлится в вожделенной Турции, герои закупают всевозможное оружие и выясняют, не «соскочит» ли кто-нибудь из них в последний момент) и совершенно невразумительному ее исполнению (вместо того, чтобы действовать четко и слажено не совсем трезвые(!) захватчики громким шепотом решают сейчас или не сейчас, а потом бестолково начинают метаться по самолету), но Резо Гигинеишвили усиленно подталкивает нас к мысли, что на преступление их толкнула именно советская власть, не позволяющая им свободно дышать.

Возможно, если бы действующие лица бежали на Запад от безысходности, от преследований, травли, по политическим убеждениям, еще раз подчеркну – возможно, они бы и смогли вызвать если не симпатию, то понимание. Но в этом случае… Простите, но сочувствовать убийцам, пожелавшим улучшить свою жизнь (а по сути исполнить очередную блажь) ценой жизней других людей?

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Давайте тогда с пониманием относится к тем, кто организовывает взрывы в метро. Да и ребята, «влетевшие» в башни-близнецы 11 сентября, если следовать этой логике, тоже заложники ситуации. Они же сделали это не просто так, а во имя великой для них цели. Так? Нет, не так! Тогда почему нам предлагают сочувствовать в этом случае? Потому что на суде герои со слезами на глазах говорили, что не хотели никого убивать? Простите, но мне их не жаль.

Нам показали убитых горем родителей террористов, но почему-то не показали родственников убитых ими пассажиров и членов экипажа. Не показали эмоции тех, кто несколько часов просидел в самолете в качестве заложников. Несколько часов страха и неизвестности. Не показали тех, кто должен был расплатиться за чьи-то желания. Нет, о них здесь ни слова.

К слову, если обратиться к реальной истории, то тогда террористами были убиты три члена экипажа — Анзор Чедия, Завен Шарбатян и Валентина Крутикова — и два пассажира. Еще десять человек были ранены. Бортпроводница Ирина Химич стала инвалидом.

На суде террористам задали прямой вопрос: «Вы — дети высокопоставленных родителей. Что стоило вам приобрести турпутевки в Турцию, куда вы и так беспрепятственно летали, чтобы спустить родительские деньги в казино? Купили бы путевки и на этот раз, чтобы спокойно, без шума попросить в заграничных райских кущах политическое убежище!»

«Если бы мы таким путем сбежали за границу, нас бы приняли за простых эмигрантов. Чего стоят наши фамилии, влияние и деньги наших родителей там, за границей? Вот когда отец и сын Бразаускасы улетели с шумом, со стрельбой, стюардессу Надю Курченко убили, так их там в почетные академики приняли, невольниками совести нарекли, из Турции в США переправили. Чем мы хуже?..», — таков был ответ.

Но этого в фильме почему-то нет…