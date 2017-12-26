Жан Тапин дебютирует в опере «Травиата»

Востребованный лирический тенор в самом расцвете карьеры, заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, дебютирует в партии Альфреда Жермона в опере «Травиата» Дж. Верди. Спектакль состоится 27 декабря на сцене Большого зала «Астана Опера».

Ведущий солист оперной труппы Жан Тапин любим казахстанской публикой, он исполнял такие партии, как Герцог в «Ригoлетто» Дж. Верди, Ленский в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, Неморино в «Любовном напитке» Г. Доницетти, Толеген в «Кыз Жибек» Е. Брусиловского и многие другие. В 2012 г. участвовал в премьерных постановках кантаты К. Орфа «Кармина Бурана» и оперы В.А. Моцарта «Похищение из Сераля» (г. Алматы).

Певец получил блестящее образование: в 1998 году окончил вокально-хоровой факультет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и в 2005 году ассистентуру-стажировку в этом учебном заведении (класс профессоров Ш.К. Абилова и Б.А. Жаманбаева). В 2007 и 2010 гг. проходил стажировку в городах: Йези и Осимо (Италия).

Партия Альфреда в репертуар Жана Тапина вошла уже очень давно, но на сцене «Астана Опера» он исполнит ее впервые. Сюжет оперы «Травиата» заимствован из романа «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына. Автор либретто – Франческо Мария Пиаве. Режиссер-постановщик – Хеннинг Брокгауз (Италия). Дирижер – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов. Режиссер – Наталья Кагадий.

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Образ прекрасной Виолетты Валери воплотит лауреат международных конкурсов Айзада Капонова; в роли строгого отца Жоржа Жермона выступит заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев. Гастон – Кеимбет Танарыков, Флора Бервуа – Гульжанат Сапакова, Аннина – Елена Ганжа, Маркиз д’Обиньи – Болат Есимханов, Барон Дюфоль – Евгений Чайников, Доктор Гренвиль – Шынгыс Расылхан, комиссионер – Нурлыбек Коспармаков, Джузеппе – Рамзат Балакишиев.

Героиня оперы Джузеппе Верди – отвергнутая обществом женщина. Гениальный композитор показал благородство и душевную красоту Виолетты, ее превосходство над легкомысленным окружением, а также над добродетельным представителем высшего света – отцом Альфреда Жоржем Жермоном. В спектакле выражены новаторские для того времени идеи – сочувствие к несчастной Виолетте, осуждение социального неравенства и лицемерия, показ на театральной сцене современного общества.