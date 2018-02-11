«Женщины против мужчин»: крымское противостояние

Комедия Таира Мамедова «Женщины против мужчин» в свое время стала одной из самых кассовых. Разумеется, в полном соответствии с нынешними кинотрадициями, ни один успешный проект не может избежать продолжения. Поэтому ничего удивительного, что на экраны вышла вторая часть семейных разборок «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Три замечательные пары с огоньком выяснявшие отношения на Кубе спустя два года решили развестись. «Да здравствует свобода и пельмени» - сказала мужская часть компании (Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов) и уехала отмечать сие событие в Крым. «Вперед к новой жизни» - согласилась женская часть (Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Мария Кравченко)и тоже подалась на море. В Крым.

Само собой встреча в одном отеле изрядно испортила бывшим супругам настроение. И они начали самые настоящие боевые действия за место под крымским солнцем. А в это же самое время в отель нагрянула проверка в лице неподкупной госпожи Могучей (Мария Горбань). И все это очень сильно нервирует управляющего отелем (Вадим Галыгин).

В режиссерском кресле Таира Мамедова сменил Леонид Марголин, знакомый нам как сценарист собственно первой части «Женщин против мужчин», а также комедий «С Новым годом, мамы!», «Что творят мужчины» и «Держи удар, детка». Изменилось ли от этого что-нибудь? Практически нет. Локация разве что другая. Да еще увеличился градус абсурдности.

«Смерть Сталина»: много шума из ничего

Так что если вы смотрели первый фильм, то прекрасно представляете себе, чего ожидать и от этой картины. Впрочем, если первый фильм вы не смотрели, но вам нравятся фильмы, снятые командой Comedy Club, то, думаю, тоже уже знаете, чего ожидать от «Крымских каникул». И, к слову, если первая часть осталась за гранью вашего внимание, это никак не помешает при просмотре второй.

Кто-то, разумеется, покривившись, скажет, что юмор здесь очень непритязательный. И будет совершенно прав. Он ровно такой, как и во всех других комедиях, снятых участниками Comedy Club. Правда в данном случае очень импонирует то факт, что все шутки пройдут даже самый строгий родительский контроль. То есть ничего даже близко граничащего с пошлостью.

Актерская игра? Это Comedy Club, детки. Актеры не считаю нужным выходить из ставшего привычным, а главное полюбившегося зрителю, амплуа. То есть Юнусов – это Юнусов. Кравченко – это Кравченко. И неважно как зовут их героев. Даже подзабытый уже Вадим Галыгин – все тот же «суслик».

В общем, можно смело собирать компанию, набирать побольше пива и снеков и отключать голову (в этом случае вам будет просто весело). Пытаться анализировать сюжет и искать в нем логику не стоит. Ее здесь нет. Зато Юнусов, Головин, Косяков и Рудова, Самбурская и Кравченко развлекаются так, будто это последняя возможность в их жизни. В общем, ребята отрываются искренне и от души. И это импонирует. Как и то, что вторая часть выдерживает генеральную линию комедии, не скатываясь в мелодраму.

Ю.Маркович: «Мы можем конкурировать с зарубежными художниками, но нужно ли это европейским странам?»

Так что если есть настроение, встретиться с друзьями и отвлечься от рабочих вопросов – фильм Леонида Марголина как раз то, что нужно. Если вы поклонник тонкого юмора, иронии и изящных сюжетов, то «Крымские каникулы» однозначно не ваша история.