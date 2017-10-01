Британский HSBC оштрафован на $175 млн за "недобросовестную практику"

Федеральная резервная система США предъявила штраф в размере $175 млн британскому банку HSBC за "недобросовестную практику" при торговле на валютном рынке.

Совет управляющих ФРС вынес штраф HSBC за "недостатки в контроле и надзоре" за трейдерами банка на валютном рынке. В частности, по оценкам ФРС, британский банк и его американское подразделение не смогли выявить и устранить нарушения со стороны трейдеров HSBC, которые использовали конфиденциальную информацию о клиентах, а также участвовали в сговорами с конкурирентами банка относительно их торговых позиций.

Британский HSBC стал далеко не первым банком, занимавшимся махинациями на рынке Forex. За последние несколько лет ведущие банки США, Британии, Франции и ряда других стран были оштрафованы за участие в сговорах, играли против позиций собственных клиентов и осуществляли другие манипулятивные действия на валютном рынке.