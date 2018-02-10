Центробанк России снизил ставку до 7,50%

Банк России по итогам заседания Совета директоров снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,50% годовых, несмотря на то, что «годовая инфляция остается на «устойчиво низком уровне». Регулятор объяснил свою осторожность «рисками для экономики».

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков», – говорится в документе.

Некоторые аналитики предполагали, что снижение будет более значительным − до 7,25% годовых.

В своем сообщении регулятор отметил, что годовая инфляция остается на «устойчиво низком уровне» и вероятность превышения 4% по этому показателю в текущем году существенно снизилась. Годовая инфляция составила 2,2% в январе 2018 года. Наряду с временными факторами вклад в дополнительное замедление роста потребительских цен вносят и факторы постоянного действия, отметил ЦБ.

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«При этом влияние факторов постоянного действия на динамику инфляции может быть более существенным, чем оценивалось ранее». «В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг. Продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста цен на услуги составили 3,9%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%», – говорится в сообщении.

Вклад курсовой динамики последних месяцев в замедление годовой инфляции будет исчерпан до конца первого квартала текущего года, прогнозируют экономисты ЦБ.

Принимая в дальнейшем решение по ключевой ставке, Банк России пообещал продолжить снижение ключевой ставки, допустив завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году.

«Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно».

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