Для чего в Узбекистане обрушили и без того самую слабую валюту постсоветского пространства?

2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 5 сентября 2017 года граждане-резиденты Республики Узбекистан смогут без ограничений продавать и покупать валюту.

Кто ждал девальвацию?

Через три дня после подписания указа Центробанк РУз девальвировал официальный курс национальной валюты почти в два раза. Так, уже сегодня курс банка устанавливается на уровне 8,1 тысячи сумов за один доллар. Это даже больше, чем торгуется сейчас доллар на черном рынке. Словом, и без того слабая узбекская валюта стала слабейшей во всей Евразии (см. таблицы 1,2)

Вообще же, либерализация валютного рынка – одна из самых долгожданных и ожидаемых реформ в стране. Как сообщил корреспонденту «Къ» узбекский экономист Юсуф Тамерлаев, «первый проект о либерализации был опубликован еще в ноябре 2016 года, а его положения должны были начать действовать в январе. Но указ так и не был введен в действие.

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Кстати говоря, многие предприниматели (да и руководители многих отраслей давно готовились к валютной либерализации). Например, GM Uzbekistan – лидер узбекского автопрома – еще с июня 2017 года перешел на расчеты в сумах.

Косвенно о приближении плавающего курса сума говорили и растущие тарифы мобильной связи и интернета. Ожидается, что цены на связь к концу года вырастут на 30%, поскольку мобильные операторы и интернет-провайдеры Узбекистана с 2018 года переходят на тарификацию в национальной валюте.

Экспортеры могут праздновать

Ну, и, наверное, самое главное. Девальвация сума – отличный повод для радости всех экспортеров – от поставщиков автомобилей до оптовых торговцев виноградом. Отныне обязательная продажа выручки в иностранной валюте отменяется.

Отметим: в указе Мирзиёева есть нормы об оптимизации таможенных платежей. Сделано это с целью обуздания роста внутренних цен на импортируемые товары и услуги.

Президент Узбекистана подписал указ о либерализации валютной политики

Кроме этого, в документе прописано усиление господдержки социально уязвимых слоев населения: семьям с детьми до 14 лет пособия увеличат в полтора раза, а малообеспеченным семьям – в два раза.

Правда, ко всей этой сладостной, как рахат-лукум, картине придется добавить изрядную ложку, если не дёгтя, то, как минимум черного перца. В достаточно бедной стране по-прежнему открытыми остаются вопросы повышения минимального размера заработной платы (МРЗП) и пенсий.

И еще один интересный момент. Хотя физические лица-резиденты Узбекистана и получили право свободно продавать доллары, евро и рубли в обменных пунктах, но приобретать иностранную валюту они смогут лишь с зачислением купленных средств на пластиковые карты. Хорошо хоть то, что использовать карты за границей можно будет без ограничений. А вот за наличными долларами придется, как и встарь, обращаться к менялам.

Как узбеки восприняли девальвацию?

Известный узбекский экономист Юлий Юсупов, комментируя обвал сума в Facebook, успокаивает и ободряет узбекистанцев.

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«Думаю, что непродажа населению нала – вещь временная. Просто хотят осмотреться, накопить запасы наличной валюты. Потом откроют и это окошко. Потерпите.

Введение свободной конвертации по текущим операциям позволит, наконец, сломать «хребет» антирыночной командной системе управления, разрушить основы для многочисленных «кормушек», вытягивающих жизненные силы из нашей экономики, устранить многие барьеры развития предпринимательства, открыть путь для продолжения экономических реформ.

И это только начало. Предстоит еще очень много работы. Впереди банковская, налоговая, внешнеторговая, административная, аграрная и т.д. и т.п. реформы, принятие системы мер по формированию эффективной конкурентной среды и защите прав собственности».

Другой узбекский эксперт Руслан Бабиков не так оптимистичен.

«К сожалению, ограничение по покупке валюты не устранит черный рынок. Население покупает доллары как защиту от инфляции, как главное платежное средство для многих товаров внутри страны (недвижимость, машины, зачастую техника, оборудование, авиабилеты и так далее) и как инвестиционный актив (нет в стране ликвидных и широко распространенных финансовых инструментов: нет вторичного рынка акций, доступного населению, рынка облигаций, инвестиционных фондов). А, самое главное, есть тотальное недоверие банковской системе.

Радует, что открывается конвертация по торговым операциям, по текущим счетам. Хотя неясно как будет происходить продажа валюты, какие документы обязан предоставлять импортер или лицо приобретающее скажем оборудование, сколько времени будет занимать конвертация. Кроме того, совершенно непонятно что будет с биржей? Указ определил вектор развития, основные направления, но необходимы технические положения центрального банка и других регуляторов по функционированию рынка»

Как относятся к девальвации сума в Казахстане?

В Казахстане сегодня обрушение на 92% узбекской валюты – тема номер один. Так, экономист Бауржан Исаев обещает: нас ожидает открытие рынка размером 30 миллионов человек.

«Страна, которая 25 лет производит многое для своих нужд и экспортирует продукцию с добавленной стоимостью (одежду, продовольствие, автомобили) начнет превращаться в большой рынок сбыта как некогда в начале 90-х, - считает Исаев. - Там ездят поезда между основными городами со скоростью 250 км/ч, летают самые большие самолеты Dreamliner напрямую в Нью-Йорк, Париж, Сеул, Сингапур, Токио. Много разного там произошло за период "закрытых дверей". Посмотрим, что будет дальше. Неужели у нас рядом будет вторая Турция?».

Казахстанский бизнесмен Нуржан Булегенов полагает, что девальвация сума просто обязана «подстегнуть» экономику соседней страны.

«Девальвация в почти 100 процентов за один день... Уверен, что она на благо. Ведь теперь это будут реальные деньги, хоть и «прохудившиеся», но «живые» деньги, на которые можно купить не только местный товар, но и валюту.

И не будут выигрывать на особых преференциях отдельные элементы, ведь условия ведения бизнеса в части валютной политики выравниваются. Экономика начнет расти как количественно, так и качественно. Не секрет, что многие иностранцы опасались заходить на рынок РУз, в первую очередь, из-за валютных проблем. И возможно, Казахстан оттягивал на себя больше ПИИ. Теперь же инвестиции в Узбекистан выглядит перспективнее».

А основатель журнала Forbes в Казахстане Арманжан Байтасов вообще предрекает рождение нового лидера всей Центральной Азии.

«У наших соседей начинается новое время, эпоха либерализации в экономике страны, что, без сомнений, скажется на темпах роста. А если еще добавить к этому гарантии для инвесторов, то в ближайшее время Узбекистан может стать экономическим лидером в регионе Центральной Азии.

Для Казахстана это новые вызовы, но, в целом, это хорошо, потому что конкуренция вообще всегда полезна, ну и плюс к тому же, мы все понимаем, что когда возрастает экономическая активность такой большой страны как Узбекистан, то это может дать ближайшим соседям новые возможности».

В конце остается добавить: Узбекистан ждет множество проблем, поскольку девальвация в первые месяцы вызовет больше хаоса, чем порядка. Государство впервые само поверило в свою национальную валюту. Оно готово покупать и продавать сум официально. Это значит, что и Центробанк, и БВУ могут теперь законно привлекать заемные ресурсы, что откроет доступ к длинным зарубежным ресурсам.