Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России

Американский президент Дональд Трамп 2 марта ещё на год продлил санкции в отношении России, введённые из-за вмешательства в конфликт в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Политика российских властей в отношении Украины по-прежнему расценивается как необычная и чрезвычайная угроза национальной безопасности и международной политике Соединённых Штатов», - отмечается на сайте американского правительства.

«Действия и политика, проводимая властями Российской Федерации, включая целенаправленную аннексию Крыма и использование силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине, угрожать миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности», – говорится в сообщении администрации Белого дома.

Отметим, санкционный документ продлен на срок до 6 марта 2019 года.

Как известно, США инициировали санкции против РФ после присоединения Крыма к России. 6 марта 2014 года президент США подписал исполнительный указ, позволяющий применять санкции против лиц, которые, с точки зрения властей США, несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Страны Евросоюза также присоединились к санкциям. США поддержали государства «Большой семёрки» и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами Америки и Европы.

Вводить санкции в отношении России начал ещё предыдущий президент США Барак Обама. Эту работу продолжил Дональд Трамп. В августе 2017 года он подписал очередной закон о новых санкциях против России. Однако ещё до подписания Трампом ограничительных мер, Россия решила принять ответные меры. Москва запретила посольству США использовать недвижимость в столице, включая дачу в Серебряном Бору. Кроме того, число сотрудников американских дипмиссий в России будет сокращено до 455 человек.

В ноябре 2017 года отечественные СМИ писали о том, могут ли повлиять введенные против России санкции на экономику Казахстана. Тогда российские и отечественные эксперты не давали однозначного ответа.

«Пока что можно говорить о том, что на Казахстан, скорее, влияют российские антисанкции, введённые в ответ на меры США и Европы: то партии американской курятины, то польские яблоки не дойдут до отечественных прилавков, будучи остановленными российскими таможенниками. Вместе с тем, в связи с экспортными ограничениями российский товар интенсивнее идёт в Казахстан. Получить взаимную выгоду от этой ситуации в плане поставок казахстанского товара в Россию, нам едва ли удастся», - отмечал ранее казахстанский экономист, директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

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