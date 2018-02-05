Dow Jones обвалился до минимума 2008 года

Американский фондовый индекс Dow Jones продемонстрировал наиболее серьезное падение в однодневном и недельном исчислениях с мирового финансового кризиса 2008 г.

Рынок акций США понес существенные потери по итогам первой недели февраля 2018 г. Индекс S&P 500 снизился на 2,1% до уровня 2 762,13 пункта, по итогам недели снижение S&P 500 составило 3,9%. Для S&P 500 это наиболее серьезное падение с 8 января 2016 г.

Индекс Nasdaq упал на 2% до отметки 7 240,95 пункта. По итогам прошедшей недели Nasdaq потерял 3,5%, также показав худшую недельную динамику с начала 2016 г.

Наиболее серьезное падение продемонстрировал индекс Dow Jones Industrial Average. По итогам торгов пятницы, 2 февраля, Dow Jones упал на 666 пунктов (-665,75), 2,5% в процентном выражении. За прошедшую неделю индекс Dow Jones упал на 1 095 пунктов.

Как отмечает портал MarketWatch, со ссылкой на данные компании FactSet, это наиболее серьезный обвал DJIA за последние 9 лет – более серьезное снижение произошло в разгар финансового кризиса, когда по итогам недели, завершившейся 10 октября 2008 г., индекс Dow Jones потерял 1 874 пункта.

Обвал Dow Jones в пятницу, 2 февраля 2018 г., уже вошел в историю как один из наиболее серьезных в истории фондового рынка США.

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