Джанет Йеллен выступила за повышение процентных ставок

Председатель Федрезерва США Джанет Йеллен заявила, что нынешняя ситуация с потребительскими ценами оправдывает монетарную политику, целью которой является медленное повышение процентных ставок. Но при этом оно не должно быть "слишком медленным", отметила председатель Федрезерва США. По мнению Йеллен, существует риск того, что рынок труда может перегреться, а это вызовет проблему инфляции в будущем.

"Если не продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском перегрева рынка труда. Комитету по операциям на открытом рынке ФРС не следует слишком медлить. Было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения, до тех пор пока инфляция не вернется к уровню 2%".

Инфляционные показатели в Штатах, в целом, находятся ниже целевого уровня 2%. Впрочем, Джанет Йеллен считает, что низкая инфляция этого года - временное явление. Вероятно, показатель достигнет цели центрального банка в течение ближайших нескольких лет, отметила глава ФРС США.

"Низкая инфляция, вероятно, вызвана факторами, влияние которых должно ослабнуть со временем. Слабость инфляции в этом году, вероятно, окажется временным явлением. Стоит отметить, что общая и базовая инфляция вновь снизилась в последние месяцы. Понижательное давление на инфляцию может оказаться неожиданно устойчивым".

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По итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США 20 сентября его участники воздержались от изменения процентных ставок. Они так и остаются на прежнем уровне 1-1,25%. При этом регулятор объявил о дате начала продажи активов для расчистки раздутого баланса. Как писали "Вести. Экономика", руководство Федеральной резервной системы США приняло решение начать сокращение активов на балансе ФРС в объеме $10 млрд начиная с октября 2017 г.

Согласно планам ФРС на первом этапе американский ЦБ планирует начать сокращение баланса на $10 млрд в месяц, сокращая объем гособлигаций США на своем балансе на $6 млрд и долговых обязательств ипотечных агентств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами, на $4 млрд. Объем баланса активов ФРС за последние 9 лет увеличился до $4,5 трлн.

