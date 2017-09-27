Валюта нал
USD 340.00 340.50
RUB 5.91 5.93
EUR 400.00 402.00
Валюта бирж
USD/KZT
339.68
+0.005%
EUR/KZT
401.13
+0.011%
RUB/KZT
5.9
+0.010%
EUR/USD
401.13
+0.011%
EUR/CHF
401.13
+0.011%
EUR/JPY
401.13
+0.011%
GBP/USD
457.14
+0.010%
USD/CHF
339.68
+0.005%
USD/JPY
339.68
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
339.68 401.13 5.9
+0.005% +0.011% +0.010%
Рынки
Нефть Brent
58.65
+0.004%
Нефть WTI
52.2
+0.006%
Золото
1294.7
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1003
-0.007%
Жилье Астана
926
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
58.65 52.2 1294.7
+0.004% +0.006% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Джанет Йеллен выступила за повышение процентных ставок

27.09.2017 09:10   1008   0

Председатель Федрезерва США Джанет Йеллен заявила, что нынешняя ситуация с потребительскими ценами оправдывает монетарную политику, целью которой является медленное повышение процентных ставок. Но при этом оно не должно быть "слишком медленным", отметила председатель Федрезерва США. По мнению Йеллен, существует риск того, что рынок труда может перегреться, а это вызовет проблему инфляции в будущем.

"Если не продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском перегрева рынка труда. Комитету по операциям на открытом рынке ФРС не следует слишком медлить. Было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения, до тех пор пока инфляция не вернется к уровню 2%".

Инфляционные показатели в Штатах, в целом, находятся ниже целевого уровня 2%. Впрочем, Джанет Йеллен считает, что низкая инфляция этого года - временное явление. Вероятно, показатель достигнет цели центрального банка в течение ближайших нескольких лет, отметила глава ФРС США.

В Германии начались выборы в Бундестаг...
В Германии 24 сентября начались выборы в Бундестаг. В выборах участвуют 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо набрать не...

"Низкая инфляция, вероятно, вызвана факторами, влияние которых должно ослабнуть со временем. Слабость инфляции в этом году, вероятно, окажется временным явлением. Стоит отметить, что общая и базовая инфляция вновь снизилась в последние месяцы. Понижательное давление на инфляцию может оказаться неожиданно устойчивым".

В Германии начались выборы в Бундестаг

По итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США 20 сентября его участники воздержались от изменения процентных ставок. Они так и остаются на прежнем уровне 1-1,25%. При этом регулятор объявил о дате начала продажи активов для расчистки раздутого баланса. Как писали "Вести. Экономика", руководство Федеральной резервной системы США приняло решение начать сокращение активов на балансе ФРС в объеме $10 млрд начиная с октября 2017 г. 

Согласно планам ФРС на первом этапе американский ЦБ планирует начать сокращение баланса на $10 млрд в месяц, сокращая объем гособлигаций США на своем балансе на $6 млрд и долговых обязательств ипотечных агентств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами, на $4 млрд. Объем баланса активов ФРС за последние 9 лет увеличился до $4,5 трлн.
 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    217

  • 2. Нет, не нравится
    619

  • 3. Мне все равно
    81

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    165

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное