Валюта нал
USD 329.20 329.80
RUB 5.29 5.32
EUR 386.00 387.55
Валюта бирж
USD/KZT
329.81
-0.007%
EUR/KZT
384.76
-0.003%
RUB/KZT
5.29
+0.000%
EUR/USD
384.76
-0.003%
EUR/CHF
384.76
-0.003%
EUR/JPY
384.76
-0.003%
GBP/USD
439.44
-0.005%
USD/CHF
329.81
-0.007%
USD/JPY
329.81
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.81 384.76 5.29
-0.007% -0.003% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

ЕАЭС и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%

28.05.2018 19:20   609   0

В 2017 году страны Евразийского экономического союза (страны-участники ЕАЭС) и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%, сообщила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, передает Interfax Казахстан.

Как отмечается, наибольший рост взаимной торговли с Вьетнамом в рамках зоны свободной торговли с ЕАЭС продемонстрировал Казахстан.

«По итогам 2017 года объем торговли товарами между ЕАЭС и Вьетнамом составил $5,9 млрд, что больше аналогичного показателя за 2016 год на 36%. При этом импорт товаров из Вьетнама в ЕАЭС увеличился на 35%, с $2,7 млрд до $3,7 млрд, а экспорт во Вьетнам – на 40%, с $1,6 млрд до $2,3 млрд», - пояснила Вероника Никишина.

Она также подчеркнула, что среди стран ЕАЭС максимальные положительные тенденции в торговле с Вьетнамом были зафиксированы у Казахстана.

Экспортная экспансия усиливается, поставки из Казахстана увеличились на 27%...
Казахстан за первый квартал текущего года поставил на внешние рынки товаров почти на $14 млрд – сразу на 27% больше, чем годом ранее, сообщает&n...

«Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом увеличился почти в два раза, достигнув отметки в $543 млн в 2017 году», - уточнила спикер.

Импорт вьетнамских товаров в ЕАЭС, в отношении которых были предоставлены тарифные преференции, составил более $400 млн. В свою очередь ЕАЭС экспортировал во Вьетнам товаров, покрытых тарифными преференциями, на $369 млн.

Экспортная экспансия усиливается, поставки из Казахстана увеличились на 27%

«Из основных импортируемых из Вьетнама товаров после обнуления ввозных таможенных пошлин выросли поставки домашней обуви – на 17%, обуви с кожаным верхом – на 7%, обуви с верхом из резины или пластмассы – на 12%», - отметила Вероника Никишина.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    109

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    98

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    284

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    9

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное