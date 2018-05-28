В 2017 году страны Евразийского экономического союза (страны-участники ЕАЭС) и Вьетнам увеличили товарооборот на 36%, сообщила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, передает Interfax Казахстан.

Как отмечается, наибольший рост взаимной торговли с Вьетнамом в рамках зоны свободной торговли с ЕАЭС продемонстрировал Казахстан.

«По итогам 2017 года объем торговли товарами между ЕАЭС и Вьетнамом составил $5,9 млрд, что больше аналогичного показателя за 2016 год на 36%. При этом импорт товаров из Вьетнама в ЕАЭС увеличился на 35%, с $2,7 млрд до $3,7 млрд, а экспорт во Вьетнам – на 40%, с $1,6 млрд до $2,3 млрд», - пояснила Вероника Никишина.

Она также подчеркнула, что среди стран ЕАЭС максимальные положительные тенденции в торговле с Вьетнамом были зафиксированы у Казахстана.

«Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом увеличился почти в два раза, достигнув отметки в $543 млн в 2017 году», - уточнила спикер.

Импорт вьетнамских товаров в ЕАЭС, в отношении которых были предоставлены тарифные преференции, составил более $400 млн. В свою очередь ЕАЭС экспортировал во Вьетнам товаров, покрытых тарифными преференциями, на $369 млн.

Экспортная экспансия усиливается, поставки из Казахстана увеличились на 27%

«Из основных импортируемых из Вьетнама товаров после обнуления ввозных таможенных пошлин выросли поставки домашней обуви – на 17%, обуви с кожаным верхом – на 7%, обуви с верхом из резины или пластмассы – на 12%», - отметила Вероника Никишина.