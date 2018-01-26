ЕБРР профинансировал экономику Казахстана на €7.2 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил $700 млн в 25 проектов в Казахстане в 2017 году. Всего, за всю историю сотрудничества (c 1993 года,) банк профинансировал экономику в 239 проектах на €7,2 млрд.

Как сообщил swissinfo.ch, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году выдал кредиты на рекордную сумму в 9,7 млрд евро. Лидерами по получению кредитов стали Турция (1,54 млн евро), Египет (1,41 млрд евро) и Украина (581 млн евро).

По данным старшего советника ЕБРР по внешним связям в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Антона Усова, в Казахстане в 2017 году ЕБРР было профинансировано 25 проектов на общую сумму 700 млн долл. США.

«Исторически ЕБРР вложил в экономику Казахстана 7.2 млрд евро в рамках 239 проектов», - добавил он.

Среди реализованных в прошлом году проектов Шалькия, Цинк и Рамстор. Также с прошлого года разрабатывается концепции по проекту ипотечного кредита для Жилстройсбербанка (размер займа по данным сайта ЕБРР составляет € 50 млн, проект по утилизации попутного нефтяного газа для KazPetrol и др.

К слову, сроки проектов анонсируются только в случаях акционерного финансирования и по согласованию с клиентом. Сроки погашения также четко не регламентированы. «В госсекторе от 10 лет, а в частном секторе по-разному. В основном, это конфиденциальная информация», - прокомментировал г-н Усов.

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Также в прошлом году банк утвердил новую стратегию развития для Казахстана, основное внимание которой будет сосредоточено на: развитии государственного и частного сектора, расширения доступа к финансированию, укреплению банковской системы и развитию рынков капитала, межрегиональных связях и интеграции, а также переходе к «зеленой экономике».

Что касается проектов в других странах, то в числе крупных отмечается строительство солнечной электростанции в египетском городе Бенбан. Ожидается, что эта электростанция достигнет мощности в 1,8 гигаватт и станет самым большим подобным проектом в мире.