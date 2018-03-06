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Евросоюз собрался ответить Трампу пошлиной в 25% на часть импорта из США

06.03.2018 16:38   1203   0

Евросоюз готовит меры в ответ на планы США о введении 25%-ной пошлины на ввоз стали в страну, планируя обложить таким же тарифом широкий круг поставляемых в ЕС американских товаров - от футболок до мотоциклов, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, ссылаясь на поступивший в его распоряжение документ Еврокомиссии, ответные пошлины могут коснуться потребительских и сельскохозяйственных товаров, а также стальной продукции и промышленных товаров, общий объем импорта которых оценивается в 2,8 млрд евро.

5  марта Еврокомиссия обсуждала этот вопрос с представителями государств Евросоюза.

В списке американских товаров, импорт которых может быть обложен 25%-ной пошлиной, - потребительские товары, в том числе футболки, джинсы и косметика, мотоциклы и яхты, ежегодный объем поставок которых в ЕС оценивается в порядка 1 млрд.

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В список также входят сельхозтовары и переработанная сельскохозяйственная продукция: рис, кукуруза, апельсиновый сок, клюква, а также бурбон и табачная продукцию, совокупный импорт которой составляет около 951 млн евро.

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Также ответные пошлины коснутся стали и других промышленных товаров, импорт которых оценивается в 854 млн евро.

Как сообщалось, на прошлой неделе Дональд Трамп пообещал в скором времени подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. Помимо Евросоюза, протесты в связи с этим выразили Китай, Канада, Мексика и Бразилия.

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С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    4

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    4

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    0

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    0

Цифра дня
233 млрд
долларов США
потратило международное сообщество за 10 лет на гуманитарную и миротворческую деятельность
Цитата дня
Первое, что я хочу сказать: то, что были задержаны, арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было, конечно, тяжелым потрясением... Со своей стороны, хочу сказать, что министерству ничего не известно, потому что материалы изъяты следственными органами, и мы сейчас какие-либо комментарии давать по этому вопросу не можем
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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