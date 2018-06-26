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Евросоюз выделит Украине макрофинансовую помощь в виде 1 млрд евро

26.06.2018 17:00   478   0

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до миллиарда евро при выполнении Киевом определенных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Cовета.

Мера направлена на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ, уточняется в сообщении. Она также прошла согласование в Европарламенте. В поддержку этого предложения проголосовали 527 депутатов, против — 124.

Эти деньги дополнят средства, выделяемые МВФ и "другими донорами", и должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что предстоит официальное подписание документов об оказании поддержки, оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов.

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Финпомощь планируют перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами. Средства выделят в обмен на реализацию Киевом определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать.

Сколько раз ФРС повысит ставку до конца года?

Предыдущая программа с объемом финансирования в 1,8 млрд евро была одобрена для Украины в 2015 году.

Из этой суммы Киев получил 1,2 млрд в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия, как распорядитель программы, не предоставила, поскольку власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от Брюсселя.

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