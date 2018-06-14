Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России в 2018 и 2019 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России в 2018 году до 1,8% с ожидавшихся ранее 2%. Прогноз на 2019 год также ухудшен − до 1,9% с прогнозировавшихся в марте 2%, говорится в прогнозе агентства.

«Мы ухудшили наш прогноз роста на 2018 и 2019 годы − до 1,8% и 1,9%, соответственно, с ожиданий роста в 2% в нашем мартовском прогнозе. Мы считаем, что положительный эффект от более высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет смягчен разумной фискальной политикой и валютным вмешательством министерства финансов, которое направлено на повышение стабильности реального валютного курса», − говорится в релизе.

Прогноз Fitch инфляции в России на текущий год сохранен на уровне 3,5%, на 2019 год − 4,5%. «Мы ожидаем, что к концу года инфляция вырастет до 3,5% и останется близкой к целевому уровню в 4% после этого», − отмечается в сообщении.

Fitch также ожидает дальнейшего постепенного смягчения монетарной политики Банка России. Процентная ставка ЦБ РФ, по прогнозу агентства, к концу 2018 года составит 6,75% (сейчас она находится на уровне 7,25%).

Прогноз агентства по курсу рубля к доллару на конец 2018 года составляет 61 рубль (ранее прогнозировалось 58 рублей), а на конец 2019 года − 62 рубля (ранее − 59 рублей).

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«Более высокие цены на нефть уравновешены нашими ожиданиями сокращения притока финансирования и повышенной неопределенности, связанной с санкциями США», − объясняет изменение прогноза агентство.