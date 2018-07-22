Франция: торговая война между США и Европой началась

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о фактическом начале торговой войны между США и Европой.

"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста", — приводит агентство Рейтер слова Ле Мэра.

Министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не может сформулировать свои предложения. "Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников", — заявил министр.

Он также отметил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары у Европы не останется другого выхода, кроме ответных мер, и ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле с США до того момента, пока Вашингтон не откажется от своих импортных пошлин на алюминий и сталь.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из Евросоюза. Еврокомиссия, в свою очередь, подготовила ответные меры в случае введения таких пошлин.