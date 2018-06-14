ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75-2%, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Федрезерв теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений. При этом отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена FOMC в пользу четырех повышений: теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году.

Кроме того, руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,7% до 2,8%. Прогнозы на 2019 и 2020 годы были подтверждены на уровне 2,4% и 2% соответственно.

Также члены FOMC увеличили прогноз инфляции (индекс PCE) на 2018 год до 2,1% с ожидавшихся в марте 1,9% и повысили прогноз на 2019 год до 2,1% с 2%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2,1%.

Следующее заседание комитета намечено на 31 июля - 1 августа.

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