ФРС США будет постепенно повышать базовую ставку для удержания инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) намерена продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда, сообщает Reuters.

Как сообщил глава ФРС Джером Пауэлл, федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) уверен, что «на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам».

Инвесторы обратили особое внимание на слова «на сегодняшний день» в выступлении Пауэлла, посчитав, что это может указывать на ослабление уверенности Федрезерва в будущем направлении кредитно-денежной политики.

Аналитики отмечают, что это позволяет предположить, что в момент, когда ставка будет поднята до нейтрального уровня (не являющегося стимулирующим, но также и не ограничивающего экономический рост), дебаты в FOMC относительно необходимости сделать паузу обострятся.

«Мы отдаем себе отчет, что с одной стороны, слишком медленное повышение ставки может способствовать высокой инфляции или перегреву финансовых рынков. С другой стороны, если мы будем поднимать ставку слишком быстро, экономика может ослабнуть, и инфляция будет сохраняться устойчиво ниже целевого уровня», - отметил председатель ФРС.

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В ходе выступления Пауэлл озвучил выводы, сделанные в полугодовом докладе Федрезерва. В частности, он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2% целевого показателя ФРС.

Кроме того, федрезерв ожидает, что безработица в США продолжит снижаться и дальше. При этом удерживание инфляции около 2% уровня может вызвать сложности.

Пауэлл отметил тревожные сигналы, которые несут в себе торговые споры. По его словам, «сложно предугадать», каким образом торговые споры, а также изменения в кредитно-денежной политике, изменят экономический прогноз.

Он отметил растущую обеспокоенность американских компаний вопросами торговли, которая уже привела к «замораживанию планов капиталовложений».

Недавно проведенная в США налоговая реформа, а также согласованное властями страны увеличение бюджетных расходов, по словам Дж. Пауэлла, будет оказывать "значительную поддержку" американской экономике, по крайней мере, в следующие два года.

Отвечая на вопрос об инфляции, Пауэлл отметил, что считает базовую инфляцию (индекс Core CPI), не учитывающую цены на продукты питания и энергоносители, показателем будущих темпов роста потребительских цен. «Конечно, мы смотрим и на основной показатель инфляции. И хотя темпы роста потребительских цен недавно достигли целевого уровня в 2%, я не стал бы провозглашать победы над инфляцией», - заявил он.

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