FSB: Объем теневого банковского сектора достиг $45,2 трлн

Объем теневого банковского сектора в мире достиг $45,2 трлн, или 13% от финансовых активов в государствах, по которым было проведено исследование Совета финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).

По сравнению с 2016 годом объем теневого банкинга вырос на 7,6%. FSB приводит эти данные в соответствии с узким определением теневого банкинга.

Доклад FSB впервые включает данные из Китая и Люксембурга.

Согласно узкому определению теневого банковского сектора по версии FSB, на долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы, Китая – 16%, Каймановых островов – 10%, Люксембурга – 7%, Японии – 6%.

«Небанковское финансирование является ценной альтернативой банковскому финансированию и помогает поддержать активность реальной экономики», - отмечает FSB. Однако с учетом опыта предыдущего мирового кризиса совет приходит к выводу, что рост теневого банкинга может привести к новым рискам.

Широкий показатель, учитывающий все финкомпании, кроме банков, центральных банков, пенсионных фондов и страховщиков, вырос на 8% - до $99 трлн, максимума по крайней мере с 2002 года. Эта сумма равна 30% активов мировой финансовой системы.

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Совет по финансовой стабильности был учрежден странами G20 на Лондонском саммите в апреле 2009 года на базе Форума финансовой стабильности (FSF), существовавшего с 1999 года, для поиска путей по предотвращению будущих кризисов. В состав FSB входят представители национальных финансовых органов власти (центральных банков, надзорных органов, министерств финансов) всех стран G20, международных финансовых институтов, комиссий экспертов центральных банков.

FSB базируется в Базеле (Швейцария), с 2011 года его председателем является Марк Карни - глава Банка Англии.