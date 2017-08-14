Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,6%

В понедельник цены на нефть снизились из-за опасений глобального перепроизводства. За прошлую неделю цена на нефть WTI снизилась на $0,76 или приблизительно на 1,5%, а нефть Brent подешевела на $0,32 или на 0,6% на фоне сигналов, что ОПЕК увеличила производство нефти в июле, несмотря на действующее соглашение по сокращению добычи, сообщает Investing.com.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,04 или приблизительно на 0,1% до $48,8 за баррель в 13:35 (по времени Астаны) Во время предыдущей торговой сессии цены на нефть опустились до минимума за две с половиной недели $47,98 за баррель. Также потеряли $0,1 или 0,2%, снизившись до $52,00 за баррель, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange.

Между тем в пятницу агентство МЭА сообщило, что уровень выполнения соглашения ОПЕК в июле снизился до 75%, что стало рекордным минимальным показателем с начала вступления в силу этого соглашения в январе. Чтобы сбалансировать предложение и спрос на глобальном рынке страны ОПЕК и 10 других крупных производителей нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца марта 2018 года. Пока соглашение по сокращению добычи несильно влияет на уровень запасов нефти в основном из-за непрекращающегося повышения добычи сланцевой нефти в США и увеличения поставок со стороны производителей, которые исключены из соглашения по сокращению добычи, например, Ливии и Нигерии.

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Компания Baker Hughes сообщила вечером в пятницу, что количество буровых установок в США выросло за прошлую неделю на 3 до 768, что является важным барометром бурильной индустрии, поскольку указывает на будущий рост добычи нефти и услуг, связанных с нефтяным сектором.

На предстоящей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в среду и четверг. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире.