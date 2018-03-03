Глава Банка Англии призвал к регулированию криптовалют

Биткоин и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявил глава Банка Англии Марк Карни в ходе выступления на телеканале Bloomberg.

«Криптовалюты не являются ни платежным средством, ни инструментом для накопления капитала. Пришло время применить к экосистеме криптоактивов те же стандарты, что и к остальной финансовой системе», - сказал глава Английского Банка.

Ранее он неоднократно призывал к ужесточению регулирования рынка цифровых валют, объем которого достигает почти $500 млрд.

Марк Карни считает, что волатильность курсов криптовалют подчеркивает отсутствие у них какой-либо ценности. Согласно оценке Банка Англии, волатильность курсов 10 крупнейших цифровых валют в 2017 г. была в 25 раз выше, чем на фондовом рынке США.



Однако, он подчеркнул, что технология блокчейна, на которой основаны криптовалюты, является перспективной для многих сфер экономики.



Российские бизнесмены считают, что правовое поле - первое, что нужно криптомиру, в противном случае мир будет по-прежнему сталкиваться с обилием мошенников на этом рынке.

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