Глава государства подписал закон о создании бюро по связям и партнерству ФАО

В Казахстане будет создано бюро по связям и партнерству продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщается на сайте Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО»

Текст Закона публикуется в печати.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) является учреждением ООН, которое возглавляет международные усилия по борьбе с голодом.

Фото: agronews.ua