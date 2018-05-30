IAI: выпуск алюминия в мире снизился на 1,1%

В апреле мировое производство первичного алюминия снизилось на 1,1% по сравнению с тем же месяцем 2017 года и составило 5,256 млн тонн, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI), передает Interfax Казахстан.

Наиболее значительное падение было отмечено в Северной Америке - на 11,2% и Южной Америке - на 4,6%. Кроме того, на 3,5% уменьшился выпуск в Китае, составив 2,96 млн тонн.

В Азии без учета КНР было зафиксированное существенное увеличение производства металла - на 11,6%.

Так, среднесуточный выпуск алюминия в мире в апреле опустился до 175,2 тыс. тонн по сравнению со 177,1 тыс. тонн за тот же месяц годом ранее, по данным IAI. В марте текущего года, согласно уточненным данным, он составлял 173,3 тыс. тонн.

Справка:

На долю членов IAI, основанной в 1972 году, приходится свыше 60% мирового производства бокситов, глинозема и алюминия в мире.