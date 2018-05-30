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IAI: выпуск алюминия в мире снизился на 1,1%

30.05.2018 17:22   398   0

В апреле мировое производство первичного алюминия снизилось на 1,1% по сравнению с тем же месяцем 2017 года и составило 5,256 млн тонн, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI), передает Interfax Казахстан.

Наиболее значительное падение было отмечено в Северной Америке - на 11,2% и Южной Америке - на 4,6%. Кроме того, на 3,5% уменьшился выпуск в Китае, составив 2,96 млн тонн.

В Азии без учета КНР было зафиксированное существенное увеличение производства металла - на 11,6%.

Так, среднесуточный выпуск алюминия в мире в апреле опустился до 175,2 тыс. тонн по сравнению со 177,1 тыс. тонн за тот же месяц годом ранее, по данным IAI. В марте текущего года, согласно уточненным данным, он составлял 173,3 тыс. тонн.

Справка:

На долю членов IAI, основанной в 1972 году, приходится свыше 60% мирового производства бокситов, глинозема и алюминия в мире.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    146

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    121

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    376

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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