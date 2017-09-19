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Индекс Nikkei достиг максимума за 2 месяца

19.09.2017 14:35   569   0
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,02%, Topix прибавил 1,78%. При этом Nikkei 225 впервые с 8 августа превысил отметку в 20 тыс. пунктов и достиг максимума за два месяца.
 
Поддержку японскому рынку акций оказывает ослабление иены, на фоне которого дорожают акции экспортеров.
 
Стоимость акций Toyota Motor Corp. увеличилась на 3,7%, Mitsubishi Motors Corp. - на 2%, Honda Motor Co. - на 1,7%. Бумаги Panasonic Corp. выросли в цене на 2,5%, Canon Inc. - на 1,1%. Цена акций Nintendo повысилась на 6,4% до максимума за девять лет.
 
Акции японских страховщиков дорожают благодаря неделе роста мировых цен на облигации. Так, стоимость акций Dai-ichi Life Holdings повысилась на 4%, T&D Holdings - на 3,3%.
 
Между тем, гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 мск опустился на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,14%.
 
Австралийский S&P/ASX 200 к 8:50 мск потерял 0,03%, южнокорейский Kospi - 0,07%.
 
Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседаниях Банка Японии и Федеральной резервной системы США. По прогнозам аналитиков, оба регулятора оставят ставки на прежних уровнях. При этом, как сообщали "Вести.Экономика", ожидается, что центробанк США объявит о планах по началу постепенного сокращения баланса активов.
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В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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