Индекс Nikkei достиг максимума за 2 месяца

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,02%, Topix прибавил 1,78%. При этом Nikkei 225 впервые с 8 августа превысил отметку в 20 тыс. пунктов и достиг максимума за два месяца.

Поддержку японскому рынку акций оказывает ослабление иены, на фоне которого дорожают акции экспортеров.

Стоимость акций Toyota Motor Corp. увеличилась на 3,7%, Mitsubishi Motors Corp. - на 2%, Honda Motor Co. - на 1,7%. Бумаги Panasonic Corp. выросли в цене на 2,5%, Canon Inc. - на 1,1%. Цена акций Nintendo повысилась на 6,4% до максимума за девять лет.

Акции японских страховщиков дорожают благодаря неделе роста мировых цен на облигации. Так, стоимость акций Dai-ichi Life Holdings повысилась на 4%, T&D Holdings - на 3,3%.

Между тем, гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 мск опустился на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,14%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:50 мск потерял 0,03%, южнокорейский Kospi - 0,07%.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседаниях Банка Японии и Федеральной резервной системы США. По прогнозам аналитиков, оба регулятора оставят ставки на прежних уровнях. При этом, как сообщали "Вести.Экономика", ожидается, что центробанк США объявит о планах по началу постепенного сокращения баланса активов.