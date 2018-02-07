К 2025 году Казахстан нарастит торговый флот до 20 судов

Казахстан планирует расширить собственный морской торговый флот до 20 судов, сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Сегодня 12 торговых судов работают под казахстанским флагом: 8 танкеров компании "Казмортрансфлот" и 4 сухогруза компании "КТЖ Экспресс". Планируется в ближайшие два три года еще два железнодорожных и автомобильных парома. В целом, до 2025 года планируем, что 20 торговых судов будут работать на Каспии под нашим флагом», - сказал он.

Министр напомнил, что в прошлом году казахстанские торговые суда «активно начали работать через Волгодон на Турцию, в Грецию».

«В некоторый зимний период, когда груза мало, наши суда работают в Черном и Балтийском море. В целом, на Каспии сегодня 300 вспомогательных судов работают под казахстанским флагом, это в основном на шельфе – на Кашагане», - добавил он.