Валюта нал
USD 344.70 344.80
RUB 5.92 5.97
EUR 403.65 403.80
Валюта бирж
USD/KZT
343.66
+0.000%
EUR/KZT
402.22
+0.000%
RUB/KZT
5.95
+0.000%
EUR/USD
402.22
+0.000%
EUR/CHF
402.22
+0.000%
EUR/JPY
402.22
+0.000%
GBP/USD
448.89
+0.000%
USD/CHF
343.66
+0.000%
USD/JPY
343.66
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.66 402.22 5.95
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.37
-0.005%
Нефть WTI
49.31
+0.000%
Золото
1285
+0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.023%
Жилье Астана
926
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.37 49.31 1285
-0.005% +0.000% +0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Катар рассматривает возможность привлечения $9 млрд на международном долговом рынке

09.10.2017 13:43   588   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Катар рассматривает возможность привлечения не менее $9 млрд на международном долговом рынке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, как и другие страны-экспортеры нефти по всему региону, обратился к международному долговому рынку в целях пополнения государственного бюджета из-за упадка на мировом топливном рынке. 

По данным источников, представители катарского правительства ведут переговоры с банками, чтобы определиться с подходящим моментом для продажи облигаций. Катар рассчитывает на интерес к его бумагам со стороны инвесторов в Азии, США и Европе, отмечают источники.

Напомним, что ближневосточные страны, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, 5 июня 2017 года объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром, обвинив страну в финансировании терроризма. Этот бойкот, по мнению экспертов, приведет к ослаблению темпов роста ВВП Катара до минимального уровня с 1995 года.

Среднестатистический субъект МСБ скрывает от налоговой службы от 7 до 14% доходов...
По данным генеральной прокуратуры, в Казахстане зарегистрировано более 75 тысяч плательщиков НДС, из них 35 тысяч (40%) имели связи с лжепредпринимате...

Согласно оценкам агентства Moody's, страна направила почти $40 млрд на поддержку экономики и финансовой системы за два первых месяца конфликта с соседями. По данным источников, катарский госинвестфонд намерен продать активы на сумму более $320 млрд, в том числе доли в Glencore Plc и Barclays Plc. 

Среднестатистический субъект МСБ скрывает от налоговой службы от 7 до 14% доходов

На прошлой неделе правительство Абу-Даби привлекло $10 млрд на международном долговом рынке, чуть раньше Саудовская Аравия продала бонды на сумму $12,5 млрд.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    31

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    58

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    121

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    253

Цифра дня
1,2
млрд тенге
составляет задолженность предприятий по заработной плате, по данным министерства труда и социальной защиты РК
Цитата дня
ВВП Алматы в 5 раз больше чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в 10 раз?
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное