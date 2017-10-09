Катар рассматривает возможность привлечения $9 млрд на международном долговом рынке

Катар рассматривает возможность привлечения не менее $9 млрд на международном долговом рынке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, как и другие страны-экспортеры нефти по всему региону, обратился к международному долговому рынку в целях пополнения государственного бюджета из-за упадка на мировом топливном рынке.

По данным источников, представители катарского правительства ведут переговоры с банками, чтобы определиться с подходящим моментом для продажи облигаций. Катар рассчитывает на интерес к его бумагам со стороны инвесторов в Азии, США и Европе, отмечают источники.

Напомним, что ближневосточные страны, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, 5 июня 2017 года объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром, обвинив страну в финансировании терроризма. Этот бойкот, по мнению экспертов, приведет к ослаблению темпов роста ВВП Катара до минимального уровня с 1995 года.

Согласно оценкам агентства Moody's, страна направила почти $40 млрд на поддержку экономики и финансовой системы за два первых месяца конфликта с соседями. По данным источников, катарский госинвестфонд намерен продать активы на сумму более $320 млрд, в том числе доли в Glencore Plc и Barclays Plc.

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На прошлой неделе правительство Абу-Даби привлекло $10 млрд на международном долговом рынке, чуть раньше Саудовская Аравия продала бонды на сумму $12,5 млрд.