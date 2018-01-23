Казахстан обогнал Россию и Китай по «Индексу инклюзивного развития-2018» ВЭФ

Казахстан занял 15-ое место среди развивающихся стран в ежегодном «Индексе инклюзивного развития-2018» Всемирного экономического форума (ВЭФ), обогнав Турцию (16-ое место), Россию (19-ое место) и Китай (26-ое место).

В 2017 году РК занимала 17 место, уступая России (13-ое сесто) и Китаю (15-ое место).

Также, согласно исследованию, Украина заняла 49-ое место, Кыргызстан - 51-ое место, Таджикистан - 54-ое место.

Возглавили Индекс среди развивающихся стран Литва, Венгрия и Азербайджан. Среди развитых стран в Индексе лидируют Норвегия, Исландия и Люксембург.

Индекс инклюзивного развития (IDI) базируется на 12 индикаторах, объединенных в три группы, которые оценивают уровень экономического развития лучше, чем индикатор роста ВВП в одиночку.

Три основные части IDI – рост и развитие (включая рост ВВП, занятости, производительности труда, ожидаемой продолжительности жизни); инклюзивность (медианный доход домохозяйств, уровень бедности и неравенства); межпоколенческая справедливость и устойчивость (уровень сбережений, демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды). Такой Индекс отражает более целостную картину экономического развития, если его цель – устойчивое повышение уровня жизни населения, а не увеличение производства товаров и услуг само по себе.

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг Казахстана на уровне BBB-

Всего в опросе участвовали 103 страны.

Фото: Reuters