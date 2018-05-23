Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей

Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
«За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации», - подчеркнула она.
В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.
При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.
Справка:
В Содружество Независимых Государств входят одиннадцать стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских государств, вступивших в Евросоюз.
Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в организации. В марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в ней.