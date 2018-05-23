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Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей

23.05.2018 15:30   497   0

Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации», - подчеркнула она.

В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

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Внешнеторговый товарооборот РК увеличился год-к-году на 24,3%, до $21 млрд. Основной рост внешней торговли обеспечен экспортной экспансией: объемы тов...

Справка:

В Содружество Независимых Государств входят одиннадцать стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских государств, вступивших в Евросоюз.

Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в организации. В марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в ней.

Экспорт топливно-энергетических товаров увеличился на 33,8%

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
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  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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