Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей

Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации», - подчеркнула она.

В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Справка:

В Содружество Независимых Государств входят одиннадцать стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских государств, вступивших в Евросоюз.

Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в организации. В марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в ней.

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