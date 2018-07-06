Китай ввел пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона, говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.

В Пекине напомнили, что сегодня США ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 миллиарда долларов.

"В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", — отмечается в заявлении.

Китайские пошлины вступили в силу в 12:01 по местному времени (07:01 мск). Как заявили в Министерстве коммерции КНР, "США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну".

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако прийти к согласию не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.

КНР: "США инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну"

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начали взимать с 6 июля.

Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлина по 545 наименованиям на сумму около 34 миллиардов долларов начала действовать 6 июля, по оставшимся категориям дату вступления в силу объявят позже.

В первый список вошли сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической и энергетической промышленности, медицинское оборудование.